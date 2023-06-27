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Prueba de la cuenta de valores de Trade Republic

  • Negocia acciones por solo 1 €
  • Planes de inversión con acciones y ETF
  • Cuenta de valores gratuita

En esta revisión hemos analizado y evaluado la cuenta de valores de Trade Republic. Se compararon los costos, la oferta de productos, el servicio y el régimen fiscal.

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VEREDICTO DE PRUEBA
Trade Republic
EXCELENTE
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“Trade Republic es uno de los brokers más económicos en el mercado.”

Markus Jordan, fundador de extraETF.com

Trade Republic: Informe sobre la cuenta de valores

Bild von extraETF Gründer Markus Jordanpor
Actualizado el 16 sept 2026

En este informe, hemos examinado, comparado y evaluado la cuenta remunerada de Trade Republic. Descubre la evaluación de la cuenta remunerada de Trade Republic en las categorías de oferta, costos, servicio y régimen fiscal. Los resultados parciales de estas categorías contribuyen a la evaluación general. Utilizando nuestro comparador, puedes comparar la oferta de Trade Republic con la de otros proveedores.

Oferta de Trade Republic

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

Con Trade Republic se pueden negociar acciones y derivados, además en ETFs. También se ofrecen planes de inversión en ETFs y planes de inversión en acciones para la acumulación de activos. El comercio de valores se ha ampliado significativamente: de forma predeterminada, las órdenes se ejecutan automáticamente al mejor precio disponible. Quienes deseen elegir el mercado de negociación por sí mismos pueden utilizar la nueva función de cotización directa para seleccionar entre 30 bolsas de valores (incluidas Xetra, Euronext, NYSE y Nasdaq). Además, también es posible operar directamente con criptomonedas. Los saldos de las cuentas en Trade Republic devengan intereses del 2,50 por ciento anual.

Oferta
Nombre del depósitoCuenta valores Trade Republic
Valores negociables
Acciones
ETFs y ETCs
Fondos de inversión
Bonos
Órdenes
Certificados
Opciones
Futuros
Planes de ahorro
Plan de ahorro en acciones
Plan de ahorro de ETF 1.556
Plan de ahorro en fondos
Plan de ahorro en criptomonedas
Intereses por crédito2,50 %
Plazas de bolsa y comercio extrabursátil
Número de plazas de comercio31
Principales plazas de comercio
LS Exchange
Bolsas y Mercados Espanoles
Tradegate
Xetra
Trade Republic
EXCELENTE
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Costes de Trade Republic

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

En la ejecución automática al mejor precio, solo se aplica una comisión de tramitación de 1,00 euro por operación. Quienes elijan un mercado de negociación específico mediante la función de cotización directa pagarán 2,00 euros por operación. La gestión de la cuenta de custodia es gratuita. No existe una cantidad mínima de orden. Además, también se pueden negociar valores por un importe determinado (por ejemplo, 750 euros). De este modo, se puede constituir una cuenta de valores de forma muy individual, incluso con pequeños importes de inversión.

Costos
Tarifas de custodia
Gratis
Tarifa de órdenes nacionales
1,00 €
Tamaño mínimo de órdenes0,00 €
Ejemplo de tarifas de órdenes
500,00 €1,00 €
1.000,00 €1,00 €
5.000,00 €1,00 €
10.000,00 €1,00 €
20.000,00 €1,00 €
50.000,00 €1,00 €
Cancelación gratuita Gratis
Tarifa por órdenes
Lista de precios y serviciosIr al directorio
¿Qué tasas de bolsa dependientes del mercado se aplican a una orden?
LS Exchange 1,00 €
Bolsas y Mercados Espanoles 2,00 €
Tradegate 2,00 €
Xetra 2,00 €

Servicio de Trade Republic

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

Trade Republic ofrece todos los tipos de órdenes importantes. Se puede operar tanto desde el computador como a través de una aplicación para smartphone. El servicio de atención al cliente de Trade Republic está a su disposición para resolver cualquier duda a través del teléfono, el servicio de devolución de llamada y el chat. Además, Trade Republic ofrece herramientas útiles para el análisis de carteras. No es posible abrir cuentas infantiles, cuentas conjuntas ni cuentas de empresa.

Servicio y comodidad para el usuario
Fácil de declarar
Tipos de orden
Mercado
Límite
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
Orden Uno Cancela a Otra (OCO)
Disponibilidad del servicio al cliente
Correo electrónico
Formulario de contacto
Chat
Servicio de devolución de llamadas
Teléfono
Asesor en el lugar
Proceso de legitimación
Post-Ident
Video-Ident
Otro
Posibilidad de comercio
Escritorio
Tableta
Teléfono inteligente
Aplicación para iOS
Aplicación para Android
Procedimientos disponibles
Autenticación
PushTAN a través de la aplicación
smsTAN o mobileTAN
Otro
Modelos de cuenta
Cuenta corriente
Préstamo de valores
Cuenta secundaria
Depósito comunitario
Depósitos para niños
Apertura de depósito empresarial
GmbH
GbR
Empresa unipersonal
AG
UG
Limited
KG
OHG
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Markus Jordan, fundador de extraETF.com

„Trade Republic es uno de los brokers más económicos en el mercado.“

Como el primer neobróker alemán, Trade Republic ofrece operaciones gratuitas con ETF, acciones, criptomonedas y derivados. En la ejecución automática al mejor precio, únicamente se cobra una comisión fija de 1 euro por gastos de terceros. Además, su oferta de planes de ahorro en ETF y acciones también destaca por su amplitud y calidad.

La cartera de Trade Republic obtiene, en conjunto, la calificación de „Excelente“.

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Trade Republic - Comparación con otros proveedores

Aquí puedes comparar Trade Republic con otros proveedores.

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Trade Republic vs Scalable Capital
Oferta
Designación de cuentaCuenta valores Trade RepublicFREE
Valores negociables
Acciones
ETFs y ETCs
Fondos de inversión
Bonos
Órdenes
Certificados
Planes de ahorro
Plan de ahorro de acciones
Plan de ahorro de ETF 1.556 1.552
Costos
Tarifas de custodia
Gratis
Gratis
Tarifa de órdenes nacionales
1,00 €
0,99 €
Tamaño mínimo de órdenes0,00 €0,00 €
Ejemplo de tarifas de órdenes
500,00 €1,00 €0,99 €
1.000,00 €1,00 €0,99 €
5.000,00 €1,00 €0,99 €
10.000,00 €1,00 €0,99 €
Servicio y comodidad para el usuario
Fácil de declarar
Negociación a través de la interfaz de usuario
Escritorio
Aplicación para iOS
Aplicación para Android
Modelos de cuenta
Cuenta secundaria
Depósito comunitario
Depósitos para niños
Evaluación

Fuente: extraETF

Oferta del Plan de inversión ETF de Trade Republic

Trade Republic también ofrece planes de inversión en ETFs. Puedes elegir entre una amplia gama de ETFs. La tabla muestra cómo se distribuye la oferta de planes de inversión en ETFs de Trade Republic entre las clases de activos.

Clase de activoNúmero de ETFs de ahorroNúmero de ETFs promocionales de ahorro
Acciones
 909 909
Bonos
 388 388
Productos básicos
 142 142
Mercado monetario
 4 4
Derivados de crédito
 63 63
Divisas
 10 10
Conceptos de cartera
 16 16
Bienes inmuebles
 24 24

Comparación de depósitos de todos los proveedores

Lee nuestra comparativa de cuenta remuneradas. Descubre cuales proveedores de cuentas de valores recomendamos.

A la comparación del depósito

Sobre Trade Republic

Trade Republic es una empresa FinTech con sede en Alemania especializada en la negociación de acciones y ETFs. Además, ofrece una plataforma de negociación móvil que permite a los inversores particulares gestionar sus finanzas de forma fácil y cómoda. Trade Republic se centra en un diseño moderno y fácil de usar que permite a los inversores gestionar sus finanzas fácil y rápidamente. La plataforma está disponible a través de una aplicación móvil y ofrece acceso a más de 10.000 acciones y ETFs de todo el mundo. Trade Republic se fundó en 2015 y se ha establecido rápidamente como uno de los principales corredores de bolsa online de Europa. Trade Republic ha obtenido varias rondas de financiación en los últimos años y ahora tiene una valoración de 1.000 millones de euros.

¿Qué es una cuenta remunerada?

¿Quieres saber cómo funciona una cuenta remunerada? Encuentra todo lo referente sobre las cuentas remuneradas en nuestra área de conocimiento.

Cómo funcionan las cuentas de valores

Cómo abrir una cuenta en Trade Republic

Te mostramos cómo puedes abrir una cuenta de custodia con Trade Republic.

1

Abrir una cuenta de valores: Primero tienes que pasar por el proceso de apertura de cuenta de Trade Republic. Introduce allí tus datos personales.

2

Conocimientos sobre valores: Al abrir una cuenta de valores, debes indicar tu experiencia en la negociación de valores. Los principiantes no pueden operar con determinados valores.

3

Legitimación: Ahora tienes que legitimarte en Trade Republic. Esto funciona mediante Video-Ident o Post-Ident.

4

Ingresar dinero: Una vez que hayas abierto una cuenta en Trade Republic, recibirás tus datos bancarios. Ahora puedes transferir dinero a tu cuenta de liquidación.

5

Negociar valores: Tan pronto como tu dinero haya sido abonado en tu cuenta de compensación de Trade Republic, podrás empezar a negociar valores (acciones, ETFs y demás).

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¿Te ha convencido la oferta de cuenta de custodia de Trade Republic? Empieza a acumular tus activos ahora.

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Preguntas frecuentes sobre la cuenta remunerada de Trade Republic

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