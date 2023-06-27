Prueba de la cuenta de valores de Trade Republic

„Trade Republic es uno de los brokers más económicos en el mercado.“

Como el primer neobróker alemán, Trade Republic ofrece operaciones gratuitas con ETF, acciones, criptomonedas y derivados. En la ejecución automática al mejor precio, únicamente se cobra una comisión fija de 1 euro por gastos de terceros. Además, su oferta de planes de ahorro en ETF y acciones también destaca por su amplitud y calidad.

La cartera de Trade Republic obtiene, en conjunto, la calificación de „Excelente“.