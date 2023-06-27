Prueba de la cuenta de valores de Trade Republic

Trade Republic: Informe sobre la cuenta de valores
En este informe, hemos examinado, comparado y evaluado la cuenta remunerada de Trade Republic. Descubre la evaluación de la cuenta remunerada de Trade Republic en las categorías de oferta, costos, servicio y régimen fiscal. Los resultados parciales de estas categorías contribuyen a la evaluación general. Utilizando nuestro comparador, puedes comparar la oferta de Trade Republic con la de otros proveedores.
Oferta de Trade Republic
Con Trade Republic se pueden negociar acciones y derivados, además en ETFs. También se ofrecen planes de inversión en ETFs y planes de inversión en acciones para la acumulación de activos. El comercio de valores se ha ampliado significativamente: de forma predeterminada, las órdenes se ejecutan automáticamente al mejor precio disponible. Quienes deseen elegir el mercado de negociación por sí mismos pueden utilizar la nueva función de cotización directa para seleccionar entre 30 bolsas de valores (incluidas Xetra, Euronext, NYSE y Nasdaq). Además, también es posible operar directamente con criptomonedas. Los saldos de las cuentas en Trade Republic devengan intereses del 2,50 por ciento anual.
|Oferta
|Nombre del depósito
|Cuenta valores Trade Republic
|Valores negociables
|Planes de ahorro
|Plan de ahorro en acciones
|Plan de ahorro de ETF
|1.556
|Plan de ahorro en fondos
|Plan de ahorro en criptomonedas
|Intereses por crédito
|2,50 %
|Plazas de bolsa y comercio extrabursátil
|Número de plazas de comercio
|31
|Principales plazas de comercio
|LS Exchange
|Bolsas y Mercados Espanoles
|Tradegate
|Xetra
Costes de Trade Republic
En la ejecución automática al mejor precio, solo se aplica una comisión de tramitación de 1,00 euro por operación. Quienes elijan un mercado de negociación específico mediante la función de cotización directa pagarán 2,00 euros por operación. La gestión de la cuenta de custodia es gratuita. No existe una cantidad mínima de orden. Además, también se pueden negociar valores por un importe determinado (por ejemplo, 750 euros). De este modo, se puede constituir una cuenta de valores de forma muy individual, incluso con pequeños importes de inversión.
|Costos
|Tarifas de custodia
Gratis
|Tarifa de órdenes nacionales
1,00 €
|Tamaño mínimo de órdenes
|0,00 €
|Ejemplo de tarifas de órdenes
|500,00 €
|1,00 €
|1.000,00 €
|1,00 €
|5.000,00 €
|1,00 €
|10.000,00 €
|1,00 €
|20.000,00 €
|1,00 €
|50.000,00 €
|1,00 €
|Cancelación gratuita
|Gratis
|Tarifa por órdenes
|—
|Lista de precios y servicios
|Ir al directorio
|¿Qué tasas de bolsa dependientes del mercado se aplican a una orden?
|LS Exchange
|1,00 €
|Bolsas y Mercados Espanoles
|2,00 €
|Tradegate
|2,00 €
|Xetra
|2,00 €
Servicio de Trade Republic
Trade Republic ofrece todos los tipos de órdenes importantes. Se puede operar tanto desde el computador como a través de una aplicación para smartphone. El servicio de atención al cliente de Trade Republic está a su disposición para resolver cualquier duda a través del teléfono, el servicio de devolución de llamada y el chat. Además, Trade Republic ofrece herramientas útiles para el análisis de carteras. No es posible abrir cuentas infantiles, cuentas conjuntas ni cuentas de empresa.
|Servicio y comodidad para el usuario
|Fácil de declarar
|Tipos de orden
|Mercado
|Límite
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|Orden Uno Cancela a Otra (OCO)
|Disponibilidad del servicio al cliente
|Correo electrónico
|Formulario de contacto
|Chat
|Servicio de devolución de llamadas
|Teléfono
|Asesor en el lugar
|Proceso de legitimación
|Post-Ident
|Video-Ident
|Otro
|—
|Posibilidad de comercio
|Escritorio
|Tableta
|Teléfono inteligente
|Aplicación para iOS
|Aplicación para Android
|Procedimientos disponibles
|Autenticación
|PushTAN a través de la aplicación
|smsTAN o mobileTAN
|Otro
|—
|Modelos de cuenta
|Cuenta corriente
|Préstamo de valores
|Cuenta secundaria
|Depósito comunitario
|Depósitos para niños
|Apertura de depósito empresarial
|GmbH
|GbR
|Empresa unipersonal
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
„Trade Republic es uno de los brokers más económicos en el mercado.“
Como el primer neobróker alemán, Trade Republic ofrece operaciones gratuitas con ETF, acciones, criptomonedas y derivados. En la ejecución automática al mejor precio, únicamente se cobra una comisión fija de 1 euro por gastos de terceros. Además, su oferta de planes de ahorro en ETF y acciones también destaca por su amplitud y calidad.
La cartera de Trade Republic obtiene, en conjunto, la calificación de „Excelente“.
Trade Republic - Comparación con otros proveedores
Aquí puedes comparar Trade Republic con otros proveedores.
|Oferta
|Designación de cuenta
|Cuenta valores Trade Republic
|FREE
|Valores negociables
|Planes de ahorro
|Plan de ahorro de acciones
|—
|—
|Plan de ahorro de ETF
|1.556
|1.552
|Costos
|Tarifas de custodia
Gratis
Gratis
|Tarifa de órdenes nacionales
1,00 €
0,99 €
|Tamaño mínimo de órdenes
|0,00 €
|0,00 €
|Ejemplo de tarifas de órdenes
|500,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|1,00 €
|0,99 €
|Servicio y comodidad para el usuario
|Fácil de declarar
|Negociación a través de la interfaz de usuario
|Escritorio
|Aplicación para iOS
|Aplicación para Android
|Modelos de cuenta
|Cuenta secundaria
|Depósito comunitario
|Depósitos para niños
|Evaluación
EXCELENTE
EXCELENTE
Fuente: extraETF
Oferta del Plan de inversión ETF de Trade Republic
Trade Republic también ofrece planes de inversión en ETFs. Puedes elegir entre una amplia gama de ETFs. La tabla muestra cómo se distribuye la oferta de planes de inversión en ETFs de Trade Republic entre las clases de activos.
Comparación de depósitos de todos los proveedores
Lee nuestra comparativa de cuenta remuneradas. Descubre cuales proveedores de cuentas de valores recomendamos.
Sobre Trade Republic
Trade Republic es una empresa FinTech con sede en Alemania especializada en la negociación de acciones y ETFs. Además, ofrece una plataforma de negociación móvil que permite a los inversores particulares gestionar sus finanzas de forma fácil y cómoda. Trade Republic se centra en un diseño moderno y fácil de usar que permite a los inversores gestionar sus finanzas fácil y rápidamente. La plataforma está disponible a través de una aplicación móvil y ofrece acceso a más de 10.000 acciones y ETFs de todo el mundo. Trade Republic se fundó en 2015 y se ha establecido rápidamente como uno de los principales corredores de bolsa online de Europa. Trade Republic ha obtenido varias rondas de financiación en los últimos años y ahora tiene una valoración de 1.000 millones de euros.
¿Qué es una cuenta remunerada?
¿Quieres saber cómo funciona una cuenta remunerada? Encuentra todo lo referente sobre las cuentas remuneradas en nuestra área de conocimiento.
Cómo abrir una cuenta en Trade Republic
Te mostramos cómo puedes abrir una cuenta de custodia con Trade Republic.
Abrir una cuenta de valores: Primero tienes que pasar por el proceso de apertura de cuenta de Trade Republic. Introduce allí tus datos personales.
Conocimientos sobre valores: Al abrir una cuenta de valores, debes indicar tu experiencia en la negociación de valores. Los principiantes no pueden operar con determinados valores.
Legitimación: Ahora tienes que legitimarte en Trade Republic. Esto funciona mediante Video-Ident o Post-Ident.
Ingresar dinero: Una vez que hayas abierto una cuenta en Trade Republic, recibirás tus datos bancarios. Ahora puedes transferir dinero a tu cuenta de liquidación.
Negociar valores: Tan pronto como tu dinero haya sido abonado en tu cuenta de compensación de Trade Republic, podrás empezar a negociar valores (acciones, ETFs y demás).
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Preguntas frecuentes sobre la cuenta remunerada de Trade Republic
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