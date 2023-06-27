Prueba de la cuenta de valores de Scalable Capital

En Scalable Capital, existen dos modelos de cuenta de valores entre los que puedes elegir. El modelo "Free Broker" es completamente gratuito, pero cada transacción de valores conlleva una comisión de 0,99 euros. Específicamente, la venta de los ETF PRIME (iShares, Invesco y Xtrackers) en el Broker Scalable FREE también cobran una comisión de 0,99 euros, al igual que cualquier otra transacción.

El modelo PRIME+ tienen un costo mensual de 4,99 euros menuales y 59,88 euros anuales. El modelo PRIME+ se puede cancelar mensualmente. Con el modelo PRIME+, todas las transacciones de valores con un volumen mínimo de órdenes de 250 euros y todos los planes de ahorro en ETF y acciones con una cuota de ahorro de al menos 1 euro se realizan de forma gratuita.

Scalable Capital ofrece una cuenta de ahorro con un interés del 2,60 % anual y abono mensual de intereses para depósitos de cualquier importe. La gestión de la cuenta de valores es gratuita con Scalable Capital Broker.