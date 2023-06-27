Prueba de la cuenta de valores de Scalable Capital

Scalable Capital: Informe sobre la cuenta de valores
Hemos examinado, comparado y evaluado la cuenta de depósito de valores de Scalable Capital. Descubre la evaluación de la cuenta de valores de Scalable Capital en las categorías de oferta, costos, servicio y régimen fiscal. Los resultados parciales de estas categorías contribuyen a la evaluación general. Utilizando nuestro comparador, puedes comparar la oferta de Scalable Capital con la de otros proveedores.
Oferta de Scalable Capital
Con la cuenta de valores de Scalable Capital, tienes la oportunidad de negociar ETF, acciones, derivados y fondos. Para acumular tu patrimonio, se te ofrecen más de 1.800 planes de ahorro en ETFs. Las operaciones se llevan a cabo en las bolsas Xetra y Gettex.
|Oferta
|Nombre del depósito
|FREE
|Valores negociables
|Planes de ahorro
|Plan de ahorro en acciones
|Plan de ahorro de ETF
|1.547
|Plan de ahorro en fondos
|Plan de ahorro en criptomonedas
|Intereses por crédito
|2,60 %
|Plazas de bolsa y comercio extrabursátil
|Número de plazas de comercio
|2
|Principales plazas de comercio
|Gettex
|Bolsas y Mercados Espanoles
|Xetra
Costes de Scalable Capital
En Scalable Capital, existen dos modelos de cuenta de valores entre los que puedes elegir. El modelo "Free Broker" es completamente gratuito, pero cada transacción de valores conlleva una comisión de 0,99 euros. Específicamente, la venta de los ETF PRIME (iShares, Invesco y Xtrackers) en el Broker Scalable FREE también cobran una comisión de 0,99 euros, al igual que cualquier otra transacción.
El modelo PRIME+ tienen un costo mensual de 4,99 euros menuales y 59,88 euros anuales. El modelo PRIME+ se puede cancelar mensualmente. Con el modelo PRIME+, todas las transacciones de valores con un volumen mínimo de órdenes de 250 euros y todos los planes de ahorro en ETF y acciones con una cuota de ahorro de al menos 1 euro se realizan de forma gratuita.
Scalable Capital ofrece una cuenta de ahorro con un interés del 2,60 % anual y abono mensual de intereses para depósitos de cualquier importe. La gestión de la cuenta de valores es gratuita con Scalable Capital Broker.
|Costos
|Tarifas de custodia
Gratis
|Tarifa de órdenes nacionales
0,99 €
|Tamaño mínimo de órdenes
|0,00 €
|Ejemplo de tarifas de órdenes
|500,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|0,99 €
|20.000,00 €
|0,99 €
|50.000,00 €
|0,99 €
|Cancelación gratuita
|Gratis
|Tarifa por órdenes
|—
|Lista de precios y servicios
|Ir al directorio
|¿Qué tasas de bolsa dependientes del mercado se aplican a una orden?
|Gettex
Gratis
|Bolsas y Mercados Espanoles
|—
|Xetra
|—
Servicio de Scalable Capital
La cuenta de valores de Scalable Capital ofrece una variedad de opciones de órdenes, incluyendo órdenes límite, stop o stop-límite. Puedes realizar operaciones de trading cómodamente desde tu computadora o utilizando la aplicación para smartphones. El servicio al cliente de Scalable Capital está disponible los siete días de la semana y puedes contactarlos por teléfono, correo electrónico o a través del chat en vivo para cualquier pregunta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Scalable Capital no admite la apertura de cuentas para niños, cuentas conjuntas o cuentas empresariales.
|Servicio y comodidad para el usuario
|Fácil de declarar
|Tipos de orden
|Mercado
|Límite
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|Orden Uno Cancela a Otra (OCO)
|Disponibilidad del servicio al cliente
|Correo electrónico
|Formulario de contacto
|Chat
|Servicio de devolución de llamadas
|Teléfono
|Asesor en el lugar
|Proceso de legitimación
|Post-Ident
|Video-Ident
|Otro
|Identificación en línea (NFC con documento de identidad): proceso de apertura 100% digital.
|Posibilidad de comercio
|Escritorio
|Tableta
|Teléfono inteligente
|Aplicación para iOS
|Aplicación para Android
|Procedimientos disponibles
|Autenticación
|PushTAN a través de la aplicación
|smsTAN o mobileTAN
|Otro
|—
|Modelos de cuenta
|Cuenta corriente
|Préstamo de valores
|Cuenta secundaria
|Depósito comunitario
|Depósitos para niños
|Apertura de depósito empresarial
|GmbH
|GbR
|Empresa unipersonal
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
„Amplia y atractiva oferta con numerosas ventajas para sus clientes.“
Scalable Capital se distingue por su amplia gama de cuentas de valores, ofreciendo múltiples ventajas a sus clientes. Los costos de las transacciones de valores son muy convenientes en comparación con otros proveedores, lo cual permite a los inversionistas optimizar sus rendimientos. Además, la oferta incluye planes de ahorro gratuitos tanto para ETF como para acciones, lo que permite a los inversionistas planificar y acumular su patrimonio de manera eficiente.
Scalable Capital - Comparación con otros proveedores
Aquí puedes comparar la cuenta de valores Scalable Capital con otros proveedores.
|Oferta
|Designación de cuenta
|FREE
|Cuenta valores Trade Republic
|Valores negociables
|Planes de ahorro
|Plan de ahorro de acciones
|—
|—
|Plan de ahorro de ETF
|1.547
|1.550
|Costos
|Tarifas de custodia
Gratis
Gratis
|Tarifa de órdenes nacionales
0,99 €
1,00 €
|Tamaño mínimo de órdenes
|0,00 €
|0,00 €
|Ejemplo de tarifas de órdenes
|500,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|1.000,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|5.000,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|10.000,00 €
|0,99 €
|1,00 €
|Servicio y comodidad para el usuario
|Fácil de declarar
|Negociación a través de la interfaz de usuario
|Escritorio
|Aplicación para iOS
|Aplicación para Android
|Modelos de cuenta
|Cuenta secundaria
|Depósito comunitario
|Depósitos para niños
|Evaluación
EXCELENTE
EXCELENTE
Fuente: extraETF
Oferta del Plan de Ahorro ETF de Scalable Capital
Scalable Capital también te brinda la oportunidad de invertir en planes de ahorro en ETF. Puedes seleccionar entre una amplia gama de ETFs disponibles. La tabla te mostrará cómo la oferta de planes de ahorro en ETF de Scalable Capital se distribuye entre las diferentes clases de activos.
Comparación de depósitos de todos los proveedores
Lee nuestra comparativa de cuentas de valores. Descubre qué proveedores de cuentas de valores recomendamos.
Acerca de Scalable Capital
Scalable Capital es una reconocida empresa fintech que ofrece servicios de gestión de activos digitales y negociación de valores para inversores privados. Gracias a Scalable Capital, los inversores privados pueden realizar operaciones con acciones, ETF, derivados y fondos a comisiones reducidas. Fundada en 2014 y con sede en Múnich, Scalable Capital ha recibido una financiación total de 260 millones de euros a través de varias rondas de inversión. Entre sus inversores se encuentran importantes nombres como Blackrock, Tencent, HV Capital y Tengelmann Ventures.
¿Qué es una cuenta de valores?
¿Quieres saber cómo funciona una cuenta de valores? Puedes encontrar todo sobre las cuentas de valores en nuestra área de “Academia”.
Cómo abrir una cuenta Scalable Capital
Te mostramos cómo abrir una cuenta de valores con Scalable Capital.
Abrir una cuenta de valores: Primero tienes que pasar por el proceso de apertura de cuenta de Scalable Capital. Introduce allí tus datos personales.
Conocimientos sobre valores: Al abrir una cuenta de valores, debes indicar tu experiencia en la negociación de valores. Los principiantes no pueden operar con determinados valores.
Legitimación: Ahora tienes que legitimarte en Scalable Capital. Esto funciona mediante Video-Ident o Post-Ident.
Ingresar dinero: Una vez que hayas abierto una cuenta en Scalable Capital, recibirás tus datos bancarios. Ahora puedes transferir dinero a tu cuenta de liquidación.
Negociación de valores: Tan pronto como tu dinero haya sido abonado en tu cuenta de compensación de Scalable Capital, podrás empezar a negociar valores (acciones, ETFs & Co.).
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Preguntas frecuentes sobre la cuenta de valores Scalable Capital
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