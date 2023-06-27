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Prueba de la cuenta de valores de Scalable Capital

  • Negocia acciones por solo 0,99 euros
  • Planes de inversión disponibles para acciones y ETF
  • Sin comisión en la cuenta de valores

En esta revisión hemos analizado y evaluado la cuenta de valores de Scalable Capital. Se compararon los costos, la oferta de productos, el servicio y el régimen fiscal.

Abrir depósito Scalable Capital
VEREDICTO DE PRUEBA
Scalable Capital
EXCELENTE
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“Amplia y atractiva oferta con numerosas ventajas para sus clientes.”

Markus Jordan, fundador de extraETF.com

Scalable Capital: Informe sobre la cuenta de valores

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Actualizado el 1 sept 2026

Hemos examinado, comparado y evaluado la cuenta de depósito de valores de Scalable Capital. Descubre la evaluación de la cuenta de valores de Scalable Capital en las categorías de oferta, costos, servicio y régimen fiscal. Los resultados parciales de estas categorías contribuyen a la evaluación general. Utilizando nuestro comparador, puedes comparar la oferta de Scalable Capital con la de otros proveedores.

Oferta de Scalable Capital

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

Con la cuenta de valores de Scalable Capital, tienes la oportunidad de negociar ETF, acciones, derivados y fondos. Para acumular tu patrimonio, se te ofrecen más de 1.800 planes de ahorro en ETFs. Las operaciones se llevan a cabo en las bolsas Xetra y Gettex.

Oferta
Nombre del depósitoFREE
Valores negociables
Acciones
ETFs y ETCs
Fondos de inversión
Bonos
Órdenes
Certificados
Opciones
Futuros
Planes de ahorro
Plan de ahorro en acciones
Plan de ahorro de ETF 1.547
Plan de ahorro en fondos
Plan de ahorro en criptomonedas
Intereses por crédito2,60 %
Plazas de bolsa y comercio extrabursátil
Número de plazas de comercio2
Principales plazas de comercio
Gettex
Bolsas y Mercados Espanoles
Xetra
Scalable Capital
EXCELENTE
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Costes de Scalable Capital

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

En Scalable Capital, existen dos modelos de cuenta de valores entre los que puedes elegir. El modelo "Free Broker" es completamente gratuito, pero cada transacción de valores conlleva una comisión de 0,99 euros. Específicamente, la venta de los ETF PRIME (iShares, Invesco y Xtrackers) en el Broker Scalable FREE también cobran una comisión de 0,99 euros, al igual que cualquier otra transacción. 

El modelo PRIME+  tienen un costo mensual de 4,99 euros menuales y 59,88 euros anuales. El modelo PRIME+ se puede cancelar mensualmente. Con el modelo PRIME+, todas las transacciones de valores con un volumen mínimo de órdenes de 250 euros y todos los planes de ahorro en ETF y acciones con una cuota de ahorro de al menos 1 euro se realizan de forma gratuita.

Scalable Capital ofrece una cuenta de ahorro con un interés del 2,60 % anual y abono mensual de intereses para depósitos de cualquier importe. La gestión de la cuenta de valores es gratuita con Scalable Capital Broker.

Costos
Tarifas de custodia
Gratis
Tarifa de órdenes nacionales
0,99 €
Tamaño mínimo de órdenes0,00 €
Ejemplo de tarifas de órdenes
500,00 €0,99 €
1.000,00 €0,99 €
5.000,00 €0,99 €
10.000,00 €0,99 €
20.000,00 €0,99 €
50.000,00 €0,99 €
Cancelación gratuita Gratis
Tarifa por órdenes
Lista de precios y serviciosIr al directorio
¿Qué tasas de bolsa dependientes del mercado se aplican a una orden?
Gettex
Gratis
Bolsas y Mercados Espanoles
Xetra

Servicio de Scalable Capital

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

La cuenta de valores de Scalable Capital ofrece una variedad de opciones de órdenes, incluyendo órdenes límite, stop o stop-límite. Puedes realizar operaciones de trading cómodamente desde tu computadora o utilizando la aplicación para smartphones. El servicio al cliente de Scalable Capital está disponible los siete días de la semana y puedes contactarlos por teléfono, correo electrónico o a través del chat en vivo para cualquier pregunta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Scalable Capital no admite la apertura de cuentas para niños, cuentas conjuntas o cuentas empresariales.

Servicio y comodidad para el usuario
Fácil de declarar
Tipos de orden
Mercado
Límite
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
Orden Uno Cancela a Otra (OCO)
Disponibilidad del servicio al cliente
Correo electrónico
Formulario de contacto
Chat
Servicio de devolución de llamadas
Teléfono
Asesor en el lugar
Proceso de legitimación
Post-Ident
Video-Ident
OtroIdentificación en línea (NFC con documento de identidad): proceso de apertura 100% digital.
Posibilidad de comercio
Escritorio
Tableta
Teléfono inteligente
Aplicación para iOS
Aplicación para Android
Procedimientos disponibles
Autenticación
PushTAN a través de la aplicación
smsTAN o mobileTAN
Otro
Modelos de cuenta
Cuenta corriente
Préstamo de valores
Cuenta secundaria
Depósito comunitario
Depósitos para niños
Apertura de depósito empresarial
GmbH
GbR
Empresa unipersonal
AG
UG
Limited
KG
OHG
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Markus Jordan, fundador de extraETF.com

„Amplia y atractiva oferta con numerosas ventajas para sus clientes.“

Scalable Capital se distingue por su amplia gama de cuentas de valores, ofreciendo múltiples ventajas a sus clientes. Los costos de las transacciones de valores son muy convenientes en comparación con otros proveedores, lo cual permite a los inversionistas optimizar sus rendimientos. Además, la oferta incluye planes de ahorro gratuitos tanto para ETF como para acciones, lo que permite a los inversionistas planificar y acumular su patrimonio de manera eficiente.

¡Abre una cuenta Scalable Capital ahora!

Scalable Capital - Comparación con otros proveedores

Aquí puedes comparar la cuenta de valores Scalable Capital con otros proveedores.

Selecciona un proveedor para comparar
Scalable Capital vs Trade Republic
Oferta
Designación de cuentaFREECuenta valores Trade Republic
Valores negociables
Acciones
ETFs y ETCs
Fondos de inversión
Bonos
Órdenes
Certificados
Planes de ahorro
Plan de ahorro de acciones
Plan de ahorro de ETF 1.547 1.550
Costos
Tarifas de custodia
Gratis
Gratis
Tarifa de órdenes nacionales
0,99 €
1,00 €
Tamaño mínimo de órdenes0,00 €0,00 €
Ejemplo de tarifas de órdenes
500,00 €0,99 €1,00 €
1.000,00 €0,99 €1,00 €
5.000,00 €0,99 €1,00 €
10.000,00 €0,99 €1,00 €
Servicio y comodidad para el usuario
Fácil de declarar
Negociación a través de la interfaz de usuario
Escritorio
Aplicación para iOS
Aplicación para Android
Modelos de cuenta
Cuenta secundaria
Depósito comunitario
Depósitos para niños
Evaluación

Fuente: extraETF

Oferta del Plan de Ahorro ETF de Scalable Capital

Scalable Capital también te brinda la oportunidad de invertir en planes de ahorro en ETF. Puedes seleccionar entre una amplia gama de ETFs disponibles. La tabla te mostrará cómo la oferta de planes de ahorro en ETF de Scalable Capital se distribuye entre las diferentes clases de activos.

Clase de activoNúmero de ETFs de ahorroNúmero de ETFs promocionales de ahorro
Acciones
 1.032 1.032
Bonos
 417 417
Productos básicos
 37 37
Mercado monetario
 8 8
Conceptos de cartera
 16 16
Bienes inmuebles
 28 28
Criptomonedas
 9 9

Comparación de depósitos de todos los proveedores

Lee nuestra comparativa de cuentas de valores. Descubre qué proveedores de cuentas de valores recomendamos.

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Acerca de Scalable Capital

Scalable Capital es una reconocida empresa fintech que ofrece servicios de gestión de activos digitales y negociación de valores para inversores privados. Gracias a Scalable Capital, los inversores privados pueden realizar operaciones con acciones, ETF, derivados y fondos a comisiones reducidas. Fundada en 2014 y con sede en Múnich, Scalable Capital ha recibido una financiación total de 260 millones de euros a través de varias rondas de inversión. Entre sus inversores se encuentran importantes nombres como Blackrock, Tencent, HV Capital y Tengelmann Ventures.

¿Qué es una cuenta de valores?

¿Quieres saber cómo funciona una cuenta de valores? Puedes encontrar todo sobre las cuentas de valores en nuestra área de “Academia”.

Cómo funcionan las cuentas de valores

Cómo abrir una cuenta Scalable Capital

Te mostramos cómo abrir una cuenta de valores con Scalable Capital.

1

Abrir una cuenta de valores: Primero tienes que pasar por el proceso de apertura de cuenta de Scalable Capital. Introduce allí tus datos personales.

2

Conocimientos sobre valores: Al abrir una cuenta de valores, debes indicar tu experiencia en la negociación de valores. Los principiantes no pueden operar con determinados valores.

3

Legitimación: Ahora tienes que legitimarte en Scalable Capital. Esto funciona mediante Video-Ident o Post-Ident.

4

Ingresar dinero: Una vez que hayas abierto una cuenta en Scalable Capital, recibirás tus datos bancarios. Ahora puedes transferir dinero a tu cuenta de liquidación.

5

Negociación de valores: Tan pronto como tu dinero haya sido abonado en tu cuenta de compensación de Scalable Capital, podrás empezar a negociar valores (acciones, ETFs & Co.).

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Preguntas frecuentes sobre la cuenta de valores Scalable Capital

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