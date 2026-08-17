Prueba de la cuenta de valores de Mintos

Mintos: Informe sobre la cuenta de valores
En este informe, hemos examinado, comparado y evaluado la cuenta remunerada de Mintos. Descubre la evaluación de la cuenta remunerada de Mintos en las categorías de oferta, costos, servicio y régimen fiscal. Los resultados parciales de estas categorías contribuyen a la evaluación general. Utilizando nuestro comparador, puedes comparar la oferta de Mintos con la de otros proveedores.
Oferta de Mintos
Con la cuenta de Mintos puedes operar con ETF y bonos; en breve también estarán disponibles las acciones. Además, hay planes de ahorro en ETF para ayudarte a hacer crecer tu patrimonio. La negociación de valores se realiza directamente a través de Tradegate.
|Oferta
|Nombre del depósito
|Cuenta valores Mintos
|Valores negociables
|Planes de ahorro
|Plan de ahorro en acciones
|Plan de ahorro de ETF
|858
|Plan de ahorro en fondos
|Plan de ahorro en criptomonedas
|Intereses por crédito
|Plazas de bolsa y comercio extrabursátil
|Número de plazas de comercio
|1
|Principales plazas de comercio
|Bolsas y Mercados Espanoles
|Tradegate
Costes de Mintos
En general, una orden de valores no cuesta nada en Mintos. El importe mínimo por orden es de un euro. Además, la gestión de la cuenta de valores es gratuita.
|Costos
|Tarifas de custodia
Gratis
|Tarifa de órdenes nacionales
0,00 €
|Tamaño mínimo de órdenes
|1,00 €
|Ejemplo de tarifas de órdenes
|500,00 €
|0,00 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|20.000,00 €
|0,00 €
|50.000,00 €
|0,00 €
|Cancelación gratuita
Gratis
|Tarifa por órdenes
Gratis
|Lista de precios y servicios
|Ir al directorio
|¿Qué tasas de bolsa dependientes del mercado se aplican a una orden?
|Bolsas y Mercados Espanoles
|—
|Tradegate
Gratis
Servicio de Mintos
Por ahora, la cuenta de Mintos solo permite órdenes a mercado. Puedes realizar operaciones tanto desde tu ordenador como a través de la app para móvil. Si tienes alguna duda, el servicio de atención al cliente de Mintos está a tu disposición por correo electrónico, a través del formulario de contacto, por chat o mediante el servicio de devolución de llamada.
|Servicio y comodidad para el usuario
|Fácil de declarar
|Tipos de orden
|Mercado
|Límite
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|Orden Uno Cancela a Otra (OCO)
|Disponibilidad del servicio al cliente
|Correo electrónico
|Formulario de contacto
|Chat
|Servicio de devolución de llamadas
|Teléfono
|Asesor en el lugar
|Proceso de legitimación
|Post-Ident
|Video-Ident
|Otro
|—
|Posibilidad de comercio
|Escritorio
|Tableta
|Teléfono inteligente
|Aplicación para iOS
|Aplicación para Android
|Procedimientos disponibles
|Autenticación
|PushTAN a través de la aplicación
|smsTAN o mobileTAN
|Otro
|-
|Modelos de cuenta
|Cuenta corriente
|Préstamo de valores
|Cuenta secundaria
|Depósito comunitario
|Depósitos para niños
|Apertura de depósito empresarial
|GmbH
|GbR
|Empresa unipersonal
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
„Mintos destaca sobre todo por sus tarifas.“
Mintos destaca sobre todo por sus comisiones reducidas y su servicio de atención al cliente. Además, ofrece una versión para ordenador y una app para el móvil. Por otro lado, las inversiones en acciones, ya sea mediante una orden única o a través de un plan de ahorro, lamentablemente aún no están disponibles por ahora. También se nota que aún hay margen de mejora en cuanto a la variedad de tipos de orden. Al final, Mintos obtiene la calificación de «Bueno» en nuestra prueba.
Mintos - Comparación con otros proveedores
Aquí puedes comparar Mintos con otros proveedores.
|Oferta
|Designación de cuenta
|Cuenta valores Mintos
|FREE
|Valores negociables
|Planes de ahorro
|Plan de ahorro de acciones
|—
|—
|Plan de ahorro de ETF
|858
|1.547
|Costos
|Tarifas de custodia
Gratis
Gratis
|Tarifa de órdenes nacionales
0,00 €
0,99 €
|Tamaño mínimo de órdenes
|1,00 €
|0,00 €
|Ejemplo de tarifas de órdenes
|500,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|0,00 €
|0,99 €
|Servicio y comodidad para el usuario
|Fácil de declarar
|Negociación a través de la interfaz de usuario
|Escritorio
|Aplicación para iOS
|Aplicación para Android
|Modelos de cuenta
|Cuenta secundaria
|Depósito comunitario
|Depósitos para niños
|Evaluación
BUENO
EXCELENTE
Fuente: extraETF
Oferta del Plan de inversión ETF de Mintos
Mintos también ofrece planes de inversión en ETFs. Puedes elegir entre una amplia gama de ETFs. La tabla muestra cómo se distribuye la oferta de planes de inversión en ETFs de Mintos entre las clases de activos.
Comparación de depósitos de todos los proveedores
Lee nuestra comparativa de cuenta remuneradas. Descubre cuales proveedores de cuentas de valores recomendamos.
Sobre Mintos
Mintos es un proveedor con sede en Letonia, fundado en 2014 por Martins Sulte y Martins Valters como un marketplace de préstamos entre particulares. Desde 2023, también ofrece inversiones en ETF y bonos. Mintos se posiciona como una plataforma de inversión multiactivo que busca ofrecer a los usuarios la posibilidad de tomar decisiones de inversión individuales. Actualmente, Mintos cuenta con un equipo internacional formado por personas de más de 20 países y tiene oficinas en Riga y Berlín.
¿Qué es una cuenta remunerada?
¿Quieres saber cómo funciona una cuenta remunerada? Encuentra todo lo referente sobre las cuentas remuneradas en nuestra área de conocimiento.
Cómo abrir una cuenta en Mintos
Te mostramos cómo puedes abrir una cuenta de custodia con Mintos.
Abrir una cuenta de valores: Primero tienes que pasar por el proceso de apertura de cuenta de Mintos. Introduce allí tus datos personales.
Conocimientos sobre valores: Al abrir una cuenta de valores, debes indicar tu experiencia en la negociación de valores. Los principiantes no pueden operar con determinados valores.
Legitimación: Ahora tienes que legitimarte en Mintos. Esto funciona mediante VideoIdent.
Ingresar dinero: Una vez que hayas abierto una cuenta en Mintos, recibirás tus datos bancarios. Ahora puedes transferir dinero a tu cuenta de liquidación.
Negociar valores: Tan pronto como tu dinero haya sido abonado en tu cuenta de compensación de Mintos, podrás empezar a negociar valores (acciones, ETFs y demás).
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Preguntas frecuentes sobre la cuenta remunerada de Mintos
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