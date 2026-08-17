Prueba de la cuenta de valores de Mintos

„Mintos destaca sobre todo por sus tarifas.“

Mintos destaca sobre todo por sus comisiones reducidas y su servicio de atención al cliente. Además, ofrece una versión para ordenador y una app para el móvil. Por otro lado, las inversiones en acciones, ya sea mediante una orden única o a través de un plan de ahorro, lamentablemente aún no están disponibles por ahora. También se nota que aún hay margen de mejora en cuanto a la variedad de tipos de orden. Al final, Mintos obtiene la calificación de «Bueno» en nuestra prueba.