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Prueba de la cuenta de valores de Mintos

  • Negocia acciones por solo 0 €
  • Planes de inversión con acciones y ETF
  • Cuenta de valores gratuita

En esta revisión hemos analizado y evaluado la cuenta de valores de Mintos. Se compararon los costos, la oferta de productos, el servicio y el régimen fiscal.

Abrir depósito Mintos
VEREDICTO DE PRUEBA
Mintos
BUENO
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“Mintos destaca sobre todo por sus tarifas.”

Markus Jordan, extraETF

Mintos: Informe sobre la cuenta de valores

Bild von extraETF Gründer Markus Jordanpor
Actualizado el 17 ago 2026

En este informe, hemos examinado, comparado y evaluado la cuenta remunerada de Mintos. Descubre la evaluación de la cuenta remunerada de Mintos en las categorías de oferta, costos, servicio y régimen fiscal. Los resultados parciales de estas categorías contribuyen a la evaluación general. Utilizando nuestro comparador, puedes comparar la oferta de Mintos con la de otros proveedores.

Oferta de Mintos

Evaluación
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5
EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

Con la cuenta de Mintos puedes operar con ETF y bonos; en breve también estarán disponibles las acciones. Además, hay planes de ahorro en ETF para ayudarte a hacer crecer tu patrimonio. La negociación de valores se realiza directamente a través de Tradegate.

Oferta
Nombre del depósitoCuenta valores Mintos
Valores negociables
Acciones
ETFs y ETCs
Fondos de inversión
Bonos
Órdenes
Certificados
Opciones
Futuros
Planes de ahorro
Plan de ahorro en acciones
Plan de ahorro de ETF 858
Plan de ahorro en fondos
Plan de ahorro en criptomonedas
Intereses por crédito
Plazas de bolsa y comercio extrabursátil
Número de plazas de comercio1
Principales plazas de comercio
Bolsas y Mercados Espanoles
Tradegate
Mintos
BUENO
Ir a la oferta *

Costes de Mintos

Evaluación
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5
EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

En general, una orden de valores no cuesta nada en Mintos. El importe mínimo por orden es de un euro. Además, la gestión de la cuenta de valores es gratuita.

Costos
Tarifas de custodia
Gratis
Tarifa de órdenes nacionales
0,00 €
Tamaño mínimo de órdenes1,00 €
Ejemplo de tarifas de órdenes
500,00 €0,00 €
1.000,00 €0,00 €
5.000,00 €0,00 €
10.000,00 €0,00 €
20.000,00 €0,00 €
50.000,00 €0,00 €
Cancelación gratuita
Gratis
Tarifa por órdenes
Gratis
Lista de precios y serviciosIr al directorio
¿Qué tasas de bolsa dependientes del mercado se aplican a una orden?
Bolsas y Mercados Espanoles
Tradegate
Gratis

Servicio de Mintos

Evaluación
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5
EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

Por ahora, la cuenta de Mintos solo permite órdenes a mercado. Puedes realizar operaciones tanto desde tu ordenador como a través de la app para móvil. Si tienes alguna duda, el servicio de atención al cliente de Mintos está a tu disposición por correo electrónico, a través del formulario de contacto, por chat o mediante el servicio de devolución de llamada.

Servicio y comodidad para el usuario
Fácil de declarar
Tipos de orden
Mercado
Límite
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
Orden Uno Cancela a Otra (OCO)
Disponibilidad del servicio al cliente
Correo electrónico
Formulario de contacto
Chat
Servicio de devolución de llamadas
Teléfono
Asesor en el lugar
Proceso de legitimación
Post-Ident
Video-Ident
Otro
Posibilidad de comercio
Escritorio
Tableta
Teléfono inteligente
Aplicación para iOS
Aplicación para Android
Procedimientos disponibles
Autenticación
PushTAN a través de la aplicación
smsTAN o mobileTAN
Otro-
Modelos de cuenta
Cuenta corriente
Préstamo de valores
Cuenta secundaria
Depósito comunitario
Depósitos para niños
Apertura de depósito empresarial
GmbH
GbR
Empresa unipersonal
AG
UG
Limited
KG
OHG
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Markus Jordan, extraETF

„Mintos destaca sobre todo por sus tarifas.“

Mintos destaca sobre todo por sus comisiones reducidas y su servicio de atención al cliente. Además, ofrece una versión para ordenador y una app para el móvil. Por otro lado, las inversiones en acciones, ya sea mediante una orden única o a través de un plan de ahorro, lamentablemente aún no están disponibles por ahora. También se nota que aún hay margen de mejora en cuanto a la variedad de tipos de orden. Al final, Mintos obtiene la calificación de «Bueno» en nuestra prueba.

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Mintos - Comparación con otros proveedores

Aquí puedes comparar Mintos con otros proveedores.

Selecciona un proveedor para comparar
Mintos vs Scalable Capital Mintos vs Trade Republic
Oferta
Designación de cuentaCuenta valores MintosFREE
Valores negociables
Acciones
ETFs y ETCs
Fondos de inversión
Bonos
Órdenes
Certificados
Planes de ahorro
Plan de ahorro de acciones
Plan de ahorro de ETF 858 1.547
Costos
Tarifas de custodia
Gratis
Gratis
Tarifa de órdenes nacionales
0,00 €
0,99 €
Tamaño mínimo de órdenes1,00 €0,00 €
Ejemplo de tarifas de órdenes
500,00 €0,00 €0,99 €
1.000,00 €0,00 €0,99 €
5.000,00 €0,00 €0,99 €
10.000,00 €0,00 €0,99 €
Servicio y comodidad para el usuario
Fácil de declarar
Negociación a través de la interfaz de usuario
Escritorio
Aplicación para iOS
Aplicación para Android
Modelos de cuenta
Cuenta secundaria
Depósito comunitario
Depósitos para niños
Evaluación

Fuente: extraETF

Oferta del Plan de inversión ETF de Mintos

Mintos también ofrece planes de inversión en ETFs. Puedes elegir entre una amplia gama de ETFs. La tabla muestra cómo se distribuye la oferta de planes de inversión en ETFs de Mintos entre las clases de activos.

Clase de activoNúmero de ETFs de ahorroNúmero de ETFs promocionales de ahorro
Acciones
 593 593
Bonos
 232 232
Productos básicos
 9 9
Mercado monetario
 9 9
Conceptos de cartera
 4 4
Bienes inmuebles
 11 11

Comparación de depósitos de todos los proveedores

Lee nuestra comparativa de cuenta remuneradas. Descubre cuales proveedores de cuentas de valores recomendamos.

A la comparación del depósito

Sobre Mintos

Mintos es un proveedor con sede en Letonia, fundado en 2014 por Martins Sulte y Martins Valters como un marketplace de préstamos entre particulares. Desde 2023, también ofrece inversiones en ETF y bonos. Mintos se posiciona como una plataforma de inversión multiactivo que busca ofrecer a los usuarios la posibilidad de tomar decisiones de inversión individuales. Actualmente, Mintos cuenta con un equipo internacional formado por personas de más de 20 países y tiene oficinas en Riga y Berlín.

¿Qué es una cuenta remunerada?

¿Quieres saber cómo funciona una cuenta remunerada? Encuentra todo lo referente sobre las cuentas remuneradas en nuestra área de conocimiento.

Cómo funcionan las cuentas de valores

Cómo abrir una cuenta en Mintos

Te mostramos cómo puedes abrir una cuenta de custodia con Mintos.

1

Abrir una cuenta de valores: Primero tienes que pasar por el proceso de apertura de cuenta de Mintos. Introduce allí tus datos personales.

2

Conocimientos sobre valores: Al abrir una cuenta de valores, debes indicar tu experiencia en la negociación de valores. Los principiantes no pueden operar con determinados valores.

3

Legitimación: Ahora tienes que legitimarte en Mintos. Esto funciona mediante VideoIdent.

4

Ingresar dinero: Una vez que hayas abierto una cuenta en Mintos, recibirás tus datos bancarios. Ahora puedes transferir dinero a tu cuenta de liquidación.

5

Negociar valores: Tan pronto como tu dinero haya sido abonado en tu cuenta de compensación de Mintos, podrás empezar a negociar valores (acciones, ETFs y demás).

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¿Te ha convencido la oferta de cuenta de custodia de Mintos? Empieza a acumular tus activos ahora.

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Preguntas frecuentes sobre la cuenta remunerada de Mintos

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