Cierre de fondos para ETF
Qué significa el cierre de un fondo ETF y qué puntos debes tener en cuenta.
Desde su nacimiento en 2000, los ETF gozan de una popularidad creciente también en Europa. A medida que aumenta la demanda, también lo hace la oferta de ETF. Casi semanalmente se añaden nuevos ETF. Pero a menudo estos ETF no pueden cumplir las expectativas de los proveedores: existe la amenaza de cierre de fondos. En el futuro, por tanto, probablemente habrá reorganizaciones de las gamas de productos y podrían cerrarse ETF con un volumen de fondos bajo.
En este artículo aclaramos qué significa para los inversores el cierre de un fondo y cómo pueden evitarse o reconocerse a tiempo.
Lo esencialLo que debes saber sobre el cierre de fondos ETF
Sin pérdida total: Los cierres de fondos son desagradables, pero no suelen suponer ninguna pérdida económica para los inversores.
Razones: Algunos ETF no alcanzan el volumen de fondos necesario para ser gestionados de forma rentable. Entonces, estos ETF se retiran del mercado.
Procedimiento: Los ETF pueden disolverse mediante una fusión o liquidación del fondo. La liquidación es el método más habitual.
Impuestos: El tratamiento fiscal varía según el tipo de cierre del fondo. Los proveedores de ETF intentan reducir al mínimo las desventajas para los inversores.
Señales de advertencia: Hay señales claras de antemano por las que se puede reconocer el cierre de un fondo. La más importante es un bajo volumen de fondos.
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¿Qué ocurre cuando se cierra un ETF?
Cuando se cierra un ETF, los inversores no pierden el capital que han invertido. El cierre de un fondo tampoco es una sorpresa, ya que hay algunas señales que indican un cierre inminente. Los proveedores de ETF anuncian el cierre de un fondo con antelación. A continuación, el depositario transmite esta información a sus clientes, lo que suele ocurrir 1-2 meses antes del cierre real del fondo. Esto deja tiempo suficiente para afrontar la situación.
¿Por qué se producen los cierres de fondos?
No todos los ETF que salen al mercado pueden cumplir las expectativas puestas en el producto al cabo de cierto tiempo. Para que un ETF funcione económicamente, necesita al menos entre 50 y 100 millones de euros de volumen de fondos. Por tanto, para los ETF con un volumen inferior y un lanzamiento hace más de tres años, la liquidación es muy probable. Otra razón es la racionalización de la gama de productos del proveedor de ETF.
Por tanto, es muy probable que algunas de las nuevas emisiones de ETF de los últimos años también vuelvan a desaparecer del mercado en un futuro próximo.
Esta desaparición puede producirse por interés propio o también en el contexto de una fusión con otro proveedor de ETF o debido a la absorción o fusión de ETF casi idénticos. En este caso, se intenta fusionar ETF pequeños con una estrategia de inversión similar para poder explotar después el producto de forma económica con un volumen mayor.
Todos los cierres de fondos tienen algo en común: no se producen por sorpresa. Ya hay señales claras de antemano de que el cierre de un fondo es inminente. A continuación te explicamos cómo puedes reconocer el cierre de un fondo.
El cierre de un ETF
¿Cuál es el procedimiento para cerrar un fondo?
Hay varios métodos por los que se puede cerrar un fondo. Los más importantes son la fusión y la liquidación de fondos. Los inversores en ETF entrarán en contacto sobre todo con la liquidación de un fondo.
Fusión de fondos
La fusión de fondos ocurre cuando un fondo receptor asume todos los activos de un fondo disuelto (traspasado). Las participaciones del fondo original se cambian automáticamente por nuevas participaciones del fondo receptor al precio de la fecha de referencia especificada. Cualquier fracción de liquidación que pueda producirse se abonará en la cuenta de los clientes.
Toda fusión de fondos debe ser aprobada previamente por la autoridad supervisora financiera. Al aprobarla, se verifica que el fondo receptor siga una estrategia de inversión lo más similar posible. Además, los inversores deben ser informados de la fusión de fondos con la debida antelación en un registro público (como el Boletín Oficial del Estado).
Liquidación
En la liquidación de un fondo, todos los activos del fondo se venden (liquidan) en una fecha determinada. Los activos mantenidos posteriormente en el fondo se distribuyen entonces a los partícipes del ETF (repartos de liquidación).
Como el precio de un ETF se fija diariamente, la mayoría de los inversores venden sus participaciones en el ETF antes de que se detenga el cálculo del precio del ETF. De este modo, evitan los tiempos de espera entre la fijación del cálculo del precio y el abono final del producto de las ventas.
Ejemplo de liquidación de un ETF
ComStage CAC 40 UCITS ETF
|Fecha
|Medida
|13.08.2019
|Información a los inversores mediante carta de la sociedad de fondos
|13.09.2019
|Última posibilidad de devolver ETF a la KVG
|13.09.2019
|Cese de la negociación bursátil del ETF
|18.09.2019
|Cese de la emisión y reembolso de participaciones del fondo
|23.09.2019
|Inicio de la liquidación de los activos del fondo
|30.09.2012
|Último cálculo del valor liquidativo (basado en los valores a 27.09.)
|A partir de entonces
|Pago del producto de la liquidación a los partícipes
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¿Cuál es el tratamiento fiscal del cierre de fondos?
También aquí se distingue entre liquidación de un fondo y fusión de un fondo.
Tratamiento fiscal de una fusión de fondos
Lo primero que hay que comprobar aquí es qué fondos se fusionan. ¿Se trata de una fusión de fondos del mismo país de domicilio (por ejemplo, IE-ISIN irlandés con IE-ISIN irlandés), o la fusión se realiza con ETF de domicilios distintos (por ejemplo, IE-ISIN irlandés con LU-ISIN luxemburgués).
Fusión transfronteriza: Aquí se fusionan ETF con domicilios de fondos diferentes. Ejemplo: Un ETF de Alemania se fusiona con uno de Luxemburgo. En este caso, el legislador quiere evitar que los "hechos" fiscales se trasladen de un país a otro. Por tanto, las fusiones transfronterizas se consideran a efectos fiscales como una venta del fondo que desaparece y una nueva adquisición del nuevo ETF. Los proveedores de ETF suelen evitar este tipo de fusión, ya que da lugar a que el inversor obtenga ganancias o pérdidas fiscales y tenga que pagar los impuestos correspondientes.
Fusión nacional: En caso de fusión de ETF con el mismo domicilio del fondo, las nuevas participaciones adoptan la posición fiscal de las antiguas, es decir, la adquisición de las nuevas participaciones del ETF no constituye una nueva compra a efectos fiscales. Además, el fondo que se extingue no se vende desde el punto de vista fiscal. Los proveedores de ETF se esfuerzan por presentar este tipo de fusión, ya que la situación fiscal de la inversión no cambia para los inversores.
Tratamiento fiscal de la liquidación de un fondo
El tratamiento fiscal de la liquidación de un fondo es sencillo, ya que se trata como una venta de las participaciones del fondo. Esto significa que si el inversor obtiene un beneficio en el proceso, debe pagar impuestos. Si los ETF se venden con pérdidas, el bote de compensación de pérdidas se incrementa con la pérdida realizada. Las ganancias obtenidas posteriormente por la venta de ETFs pueden compensarse con este importe.
Cómo reconocer un próximo cierre de ETF
Hay algunos indicios para los inversores sobre cómo reconocer un cierre inminente de un fondo. A continuación, te explicamos cuáles son y cómo puedes evaluar los indicios.
ConclusiónSin miedo al cierre de fondos
El cierre de un ETF no suele representar una desventaja financiera para los inversores. Sin embargo, dependiendo del tipo de cierre del fondo, pueden surgir gastos adicionales, por ejemplo para reinvertir el dinero que ha quedado disponible.
Por tanto, antes de invertir en un ETF, los inversores deben prestar mucha atención a las señales de un cierre inminente del fondo. Además, el volumen del fondo y la calidad del ETF desempeñan un papel importante. Esto se debe a que los ETF de alta calidad son los preferidos por los inversores institucionales, lo que aumenta el volumen de fondos. Los ETF con un gran volumen de fondos pueden ser explotados de forma rentable por los proveedores de ETF. Por tanto, es muy probable que estos fondos no se cierren.
Con la búsqueda de ETF de extraETF puedes seleccionar ETF por volumen de fondos o por antigüedad de los fondos. De esta forma puedes evitar que se cierre un fondo.
Preguntas importantes sobre el cierre de la ETF
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