Cierre de fondos para ETF

Tratamiento fiscal de una fusión de fondos

Lo primero que hay que comprobar aquí es qué fondos se fusionan. ¿Se trata de una fusión de fondos del mismo país de domicilio (por ejemplo, IE-ISIN irlandés con IE-ISIN irlandés), o la fusión se realiza con ETF de domicilios distintos (por ejemplo, IE-ISIN irlandés con LU-ISIN luxemburgués).

Fusión transfronteriza: Aquí se fusionan ETF con domicilios de fondos diferentes. Ejemplo: Un ETF de Alemania se fusiona con uno de Luxemburgo. En este caso, el legislador quiere evitar que los "hechos" fiscales se trasladen de un país a otro. Por tanto, las fusiones transfronterizas se consideran a efectos fiscales como una venta del fondo que desaparece y una nueva adquisición del nuevo ETF. Los proveedores de ETF suelen evitar este tipo de fusión, ya que da lugar a que el inversor obtenga ganancias o pérdidas fiscales y tenga que pagar los impuestos correspondientes.

Fusión nacional: En caso de fusión de ETF con el mismo domicilio del fondo, las nuevas participaciones adoptan la posición fiscal de las antiguas, es decir, la adquisición de las nuevas participaciones del ETF no constituye una nueva compra a efectos fiscales. Además, el fondo que se extingue no se vende desde el punto de vista fiscal. Los proveedores de ETF se esfuerzan por presentar este tipo de fusión, ya que la situación fiscal de la inversión no cambia para los inversores.