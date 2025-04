ETFs und Inflation: Portfolio richtig absichern

Natürlich ist unser Wunsch nach inflationssicheren ETFs nur allzu verständlich. Schließlich hat die Inflation zur Folge, dass das Geld an Kaufkraft verliert, da die Preise für Güter und Dienstleistungen steigen. Inflation ist also nichts anderes als der allgemeine Preisanstieg. Wer spart, beispielsweise in einen ETF, ist ebenfalls betroffen. Denn je höher die Inflationsrate ausfällt, desto weniger ist das Geld in Zukunft wert. Auch Unternehmen sind vor Inflation nicht geschützt. Viele von ihnen müssen Rohstoffe einkaufen. Die Preise für Vorprodukte steigen für sie in einem inflationären Umfeld ebenfalls an und drücken die Unternehmensgewinne und letztlich die Rendite des ETFs, sofern das Unternehmen Mitglied eines Indizes ist.