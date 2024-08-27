Rohstoffe bieten die Möglichkeit, ein Portfolio durch Investitionen in physische Güter zu diversifizieren, die eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen aufweisen. Diese Diversifizierung kann das Risiko verringern und die Stabilität des Portfolios in Zeiten volatiler Märkte erhöhen.

Rohstoffe wie Metalle, Agrarprodukte und Energieträger haben zudem häufig einen intrinsischen Wert, der sich aus ihren physischen Eigenschaften und ihrer zentralen Rolle in der Wirtschaft ergibt.

Die steigende globale Nachfrage, die durch Bevölkerungswachstum und industrielle Entwicklung angetrieben wird, unterstützt die langfristigen Aussichten für viele Rohstoffe.

Rohstoff-ETFs oder ETCs bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, an der Preisentwicklung dieser Märkte zu partizipieren, ohne die logistischen Herausforderungen des physischen Besitzes eingehen zu müsse

