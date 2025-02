Kupfer ist ein vielseitiges Industriemetall, das in der Elektronik, im Bauwesen und in vielen anderen Branchen unentbehrlich ist. Es ist ein rötlich schimmerndes Metall, das nach den Rohstoffen Stahl und Aluminium am dritthäufigsten verwendet wird. Es ist sowohl formbar und dehnbar als auch korrosionsbeständig. Der Wert von Kupfer liegt in seiner Vielseitigkeit: Es ist sehr leitfähig und eignet sich allein oder in Legierungen mit anderen Metallen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Kupfer-ETCs bieten eine effiziente Möglichkeit, in den Kupfermarkt zu investieren, ohne das Metall selbst kaufen oder lagern zu müssen. Diese börsengehandelten Wertpapiere ermöglichen es Anlegern, bei hoher Liquidität von der Entwicklung des Kupferpreises zu profitieren.

In diesem Ratgeber erfährst du, wie du den besten Kupfer-ETC für deine Anlagebedürfnisse findest, warum diese Anlageform sinnvoll sein kann und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringt.