Prueba de plan de ahorro ETF N26

En N26, los inversores no tienen que preocuparse por comisiones elevadas que reduzcan demasiado su rentabilidad. Todos los planes de ahorro en ETF se gestionan sin comisiones.

No obstante, el proveedor aclara que pueden aplicarse comisiones relacionadas con los productos (por ejemplo, las comisiones de gestión de los ETF o el TER), comisiones por spread y, en su caso, comisiones de intermediación o de terceros, según el mercado, etc.

La gestión de la cuenta de valores también es gratuita.