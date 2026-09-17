Prueba de plan de ahorro ETF N26

N26: informe de la prueba del Plan de Ahorro ETF
En este informe de prueba hemos analizado, comparado y evaluado el Plan de Ahorro de ETFs de N26. Descubre nuestra evaluación del Plan de Ahorro de ETFs de N26 en las categorías de Oferta, Costos, Servicio y Régimen fiscal. Los resultados parciales de las categorías mencionadas contribuyen a la calificación general. Utiliza nuestra calculadora comparativa para comparar la oferta de N26 con la de otros proveedores.
Presentamos el Plan de Ahorro ETF de N26
La oferta del plan de ahorro en ETF de N26 incluye más de 2 000 ETF. Todas las operaciones de los planes de ahorro en ETF se realizan sin comisiones. La oferta de productos es muy completa y más que suficiente para la mayoría de los inversores. Te permite crear sin problemas una cartera de ETF económica y muy diversificada.
Costes Plan de Ahorro ETF de N26
En N26, los inversores no tienen que preocuparse por comisiones elevadas que reduzcan demasiado su rentabilidad. Todos los planes de ahorro en ETF se gestionan sin comisiones.
No obstante, el proveedor aclara que pueden aplicarse comisiones relacionadas con los productos (por ejemplo, las comisiones de gestión de los ETF o el TER), comisiones por spread y, en su caso, comisiones de intermediación o de terceros, según el mercado, etc.
La gestión de la cuenta de valores también es gratuita.
|Costos de custodia
|Costos
|Gestión del depósito
Gratis
|Costos de ejecución
|Costos
|Modelo de precios regular
|0,00
|Número de ETFs gratuitos
|2012
|Promociones de planes de ahorro
|—
|Ejemplo de costos
|Tarifa del plan de ahorro
|25,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|50,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|100,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|150,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|200,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|250,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|300,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|350,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|400,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|450,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|500,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
Servicio N26 Plan de Ahorro en ETF
En N26, puedes suscribirte a planes de ahorro en ETF a partir de un importe mínimo de un euro. Un plan de ahorro en ETF se puede ejecutar cada semana, cada dos semanas, cada mes o cada trimestre. En N26, los planes de ahorro en ETF se ejecutan a través de Tradegate
|Oferta de servicios
|Costos
|Fácil de declarar
|Tasa de ahorro mínima
|1,00 €
|Tasa de ahorro máxima
|—
|Intervalo de ejecución
|semanal, quincenal, mensual, trimestral
|Días de ejecución
|03. / 16.
|Ejecución del plan de ahorro
|por servicio: Upvest
|Domiciliación bancaria
|Dinamización
|Plan de pagos
|Reinversión automática de pagos
|Interfaz de escritorio
|Aplicación para smartphone
„Una oferta muy interesante para los que invierten a través de ETF“
N26 ofrece más de 2.000 planes de ahorro en ETF, todos ellos sin comisiones. Puedes empezar desde 1 euro al mes. También te ofrecen la reinversión automática de los dividendos. Sin embargo, esta función solo está disponible a través de la app y, por ahora, aún no se puede usar la domiciliación bancaria ni el ajuste dinámico del importe de ahorro. En general, le doy a la oferta de N26 la mejor nota: «Muy Bueno».
Comparación del Plan de Ahorro ETF de N26
Aquí puedes comparar el plan de ahorro ETF de N26 y la de otros proveedores.
|Oferta
|Número de ETFs
|2.012
|1.552
|ETFs gratuitos
|2.012
|1.552
|Costos
|Modelo de precios regular
|0,00
|0,00 €
|Gestión del depósito
Gratis
0,00 €
|Servicio
|Fácil de declarar
|Tasa mínima de ahorro
|1,00 €
|1,00 €
|Tasa máxima de ahorro
|—
|5.000,00 €
|Intervalo de ejecución
|semanal, quincenal, mensual, trimestral
|mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
|Días de ejecución
|03. / 16.
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Ejecución del plan de ahorro
|por servicio: Upvest
|Bolsa de Gettex (Flexible)
|Débito en cuentas de terceros
|Dinamización
|Plan de pago posible
|Reinversión automática de dividendos
|Servicios adicionales
|Interfaz de escritorio
|Aplicación para smartphone
|Ahorro con beneficios fiscales posible
|Evaluación
MUY BUENO
EXCELENTE
Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 17 sept 2026
Oferta del Plan de Ahorro ETF de N26 por clases de activos
La tabla presenta la distribución de la oferta de ETFs de N26 según las clases de activos. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la búsqueda de ETF, donde podrás realizar un análisis más detallado de los ETFs disponibles.
Comparación del plan de ahorro ETF de todos los proveedores
Lee nuestra comparativa de planes de ahorro ETF. Descubre cuales son los proveedores de planes de ahorro de ETFs que recomendamos.
Oferta del Plan de Ahorro de ETF de N26 por parte del proveedor de ETF
La tabla muestra cómo se distribuye la oferta de ETF de N26 entre los proveedores de ETFs. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la búsqueda de ETF, donde podrás analizar más a fondo los ETF.
¿Qué es un plan de ahorro ETF?
¿Quieres saber cómo funciona un plan de ahorro ETF? Averigua todo sobre el plan de ahorro de ETFs en nuestra sección “Academia”.
Acerca de N26
N26 fue fundada en 2013 y, según sus propias declaraciones, fue el primer banco 100 % móvil en obtener una licencia bancaria alemana completa de BaFin. Desde 2019, N26 está disponible en 24 mercados de Europa. La visión de N26 es ayudar a las personas a mejorar su relación con el dinero.
Cómo crear un plan de ahorro ETF con N26
Te mostramos cómo crear un plan de ahorro en ETFs con N26.
Abrir una cuenta de custodia: Primero tienes que abrir una cuenta de custodia con N26. El proceso de apertura sólo lleva unos minutos. Tras la legitimación a través de VideoIdent, puedes empezar a invertir.
Selecciona el ETF: Elige ahora el ETF adecuado para tu plan de ahorro. Asegúrate de que el ETF se ofrece en N26 como parte de un plan de ahorro.
Crea un plan de ahorro: Accede a tu cuenta de valores N26 y busca el ETF en el cual deseas empezar a invertir. Pulsa el botón “Crear plan de ahorro”. Seguido de ello, necesitarás ingresar el importe de la cuota de inversión y la fecha de ejecución deseada. También puedes decidir si la cuota de inversión debe cargarse en el saldo de tu cuenta N26 o en tu cuenta de compensación.
Confirma el plan de ahorro ETF: Ahora sólo tienes que seleccionar la forma de pago que deseas usar y confirmar la configuración de tu plan de ahorro.
Contrata ahora un plan de ahorro N26 ETF
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Preguntas frecuentes sobre el plan de ahorro en ETF de N26
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