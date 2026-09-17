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Prueba de plan de ahorro ETF N26

  • Más de 2.000 planes de inversión en ETF
  • A partir de 1 euro de tasa de ahorro
  • Gestión gratuita de la cuenta valores

En esta prueba, analizamos y evaluamos el plan de ahorro ETF N26. Comparamos los costos, la oferta de productos y el servicio.

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VEREDICTO DE PRUEBA
N26
MUY BUENO
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“Una oferta muy interesante para los que invierten a través de ETF”

Markus Jordan, extraETF

N26: informe de la prueba del Plan de Ahorro ETF

Bild von extraETF Gründer Markus Jordanpor
Actualizado el 18 sept 2026

En este informe de prueba hemos analizado, comparado y evaluado el Plan de Ahorro de ETFs de N26. Descubre nuestra evaluación del Plan de Ahorro de ETFs de N26 en las categorías de Oferta, Costos, Servicio y Régimen fiscal. Los resultados parciales de las categorías mencionadas contribuyen a la calificación general. Utiliza nuestra calculadora comparativa para comparar la oferta de N26 con la de otros proveedores.

Presentamos el Plan de Ahorro ETF de N26

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

La oferta del plan de ahorro en ETF de N26 incluye más de 2 000 ETF. Todas las operaciones de los planes de ahorro en ETF se realizan sin comisiones. La oferta de productos es muy completa y más que suficiente para la mayoría de los inversores. Te permite crear sin problemas una cartera de ETF económica y muy diversificada.

OfertaNúmero de ETFsETFs gratuitos
ETFs para plan de ahorro 2.012 2.012
de Acciones ETFs 1.267 1.267
de Bonos ETFs 608 608
Más detalles
N26
MUY BUENO
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Costes Plan de Ahorro ETF de N26

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

En N26, los inversores no tienen que preocuparse por comisiones elevadas que reduzcan demasiado su rentabilidad. Todos los planes de ahorro en ETF se gestionan sin comisiones.

No obstante, el proveedor aclara que pueden aplicarse comisiones relacionadas con los productos (por ejemplo, las comisiones de gestión de los ETF o el TER), comisiones por spread y, en su caso, comisiones de intermediación o de terceros, según el mercado, etc.

La gestión de la cuenta de valores también es gratuita.

Costos de custodiaCostos
Gestión del depósito
Gratis
Costos de ejecuciónCostos
Modelo de precios regular 0,00
Número de ETFs gratuitos 2012
Promociones de planes de ahorro
Ejemplo de costosTarifa del plan de ahorro
25,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
50,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
100,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
150,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
200,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
250,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
300,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
350,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
400,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
450,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
500,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €

Servicio N26 Plan de Ahorro en ETF

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

En N26, puedes suscribirte a planes de ahorro en ETF a partir de un importe mínimo de un euro. Un plan de ahorro en ETF se puede ejecutar cada semana, cada dos semanas, cada mes o cada trimestre. En N26, los planes de ahorro en ETF se ejecutan a través de Tradegate

Oferta de serviciosCostos
Fácil de declarar
Tasa de ahorro mínima1,00 €
Tasa de ahorro máxima
Intervalo de ejecuciónsemanal, quincenal, mensual, trimestral
Días de ejecución03. / 16.
Ejecución del plan de ahorropor servicio: Upvest
Domiciliación bancaria
Dinamización
Plan de pagos
Reinversión automática de pagos
Interfaz de escritorio
Aplicación para smartphone
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Markus Jordan, extraETF

„Una oferta muy interesante para los que invierten a través de ETF“

N26 ofrece más de 2.000 planes de ahorro en ETF, todos ellos sin comisiones. Puedes empezar desde 1 euro al mes. También te ofrecen la reinversión automática de los dividendos. Sin embargo, esta función solo está disponible a través de la app y, por ahora, aún no se puede usar la domiciliación bancaria ni el ajuste dinámico del importe de ahorro. En general, le doy a la oferta de N26 la mejor nota: «Muy Bueno».

¡Abre una cuenta N26 ahora!

Comparación del Plan de Ahorro ETF de N26

Aquí puedes comparar el plan de ahorro ETF de N26 y la de otros proveedores.

SELECCIONA UN PROVEEDOR PARA COMPARAR
N26 vs Scalable Capital N26 vs Trade Republic
Oferta
Número de ETFs 2.012 1.552
ETFs gratuitos 2.012 1.552
Costos
Modelo de precios regular0,000,00 €
Gestión del depósito
Gratis
0,00 €
Servicio
Fácil de declarar
Tasa mínima de ahorro1,00 €1,00 €
Tasa máxima de ahorro5.000,00 €
Intervalo de ejecuciónsemanal, quincenal, mensual, trimestralmensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
Días de ejecución03. / 16.01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
Ejecución del plan de ahorropor servicio: UpvestBolsa de Gettex (Flexible)
Débito en cuentas de terceros
Dinamización
hasta el 8 %
Plan de pago posible
Reinversión automática de dividendos
Servicios adicionales
Interfaz de escritorio
Aplicación para smartphone
Ahorro con beneficios fiscales posible
Evaluación

Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 17 sept 2026

Oferta del Plan de Ahorro ETF de N26 por clases de activos

La tabla presenta la distribución de la oferta de ETFs de N26 según las clases de activos. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la búsqueda de ETF, donde podrás realizar un análisis más detallado de los ETFs disponibles.

Clase de activoNúmero de ETFs de ahorroNúmero de ETFs promocionales de ahorro
Acciones
 1.267 1.267
Bonos
 608 608
Productos básicos
 66 66
Mercado monetario
 14 14
Derivados de crédito
 3 3
Conceptos de cartera
 23 23
Bienes inmuebles
 31 31

Comparación del plan de ahorro ETF de todos los proveedores

Lee nuestra comparativa de planes de ahorro ETF. Descubre cuales son los proveedores de planes de ahorro de ETFs que recomendamos.

Comparativa de planes de inversión en ETF

Oferta del Plan de Ahorro de ETF de N26 por parte del proveedor de ETF

La tabla muestra cómo se distribuye la oferta de ETF de N26 entre los proveedores de ETFs. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la búsqueda de ETF, donde podrás analizar más a fondo los ETF.

Proveedor de ETFsNúmero de ETFs de plan de ahorroNúmero de ETFs promocionales de plan de ahorro
iShares
 533 533
Amundi
 435 435
Xtrackers
 226 226
UBS
 119 119
State Street SPDR
 114 114
Invesco
 99 99
WisdomTree
 83 83
BNP Paribas Easy
 76 76
Vanguard
 61 61
LGIM
 40 40
Mostrar Más detalles

¿Qué es un plan de ahorro ETF?

¿Quieres saber cómo funciona un plan de ahorro ETF? Averigua todo sobre el plan de ahorro de ETFs en nuestra sección “Academia”.

Cómo funcionan los planes de ahorro en ETFs

Acerca de N26

N26 fue fundada en 2013 y, según sus propias declaraciones, fue el primer banco 100 % móvil en obtener una licencia bancaria alemana completa de BaFin. Desde 2019, N26 está disponible en 24 mercados de Europa. La visión de N26 es ayudar a las personas a mejorar su relación con el dinero.

Cómo crear un plan de ahorro ETF con N26

Te mostramos cómo crear un plan de ahorro en ETFs con N26.

1

Abrir una cuenta de custodia: Primero tienes que abrir una cuenta de custodia con N26. El proceso de apertura sólo lleva unos minutos. Tras la legitimación a través de VideoIdent, puedes empezar a invertir.

2

Selecciona el ETF: Elige ahora el ETF adecuado para tu plan de ahorro. Asegúrate de que el ETF se ofrece en N26 como parte de un plan de ahorro. 

3

Crea un plan de ahorro: Accede a tu cuenta de valores N26 y busca el ETF en el cual deseas empezar a invertir. Pulsa el botón “Crear plan de ahorro”. Seguido de ello, necesitarás ingresar el importe de la cuota de inversión y la fecha de ejecución deseada. También puedes decidir si la cuota de inversión debe cargarse en el saldo de tu cuenta N26 o en tu cuenta de compensación.

4

Confirma el plan de ahorro ETF: Ahora sólo tienes que seleccionar la forma de pago que deseas usar y confirmar la configuración de tu plan de ahorro.

Contrata ahora un plan de ahorro N26 ETF

¿Te ha convencido la oferta del plan de ahorro en ETFs de N26? Empieza a construir tu patrimonio ahora.

Al Plan de ahorro ETF de N26

Preguntas frecuentes sobre el plan de ahorro en ETF de N26

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