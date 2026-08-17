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Prueba de plan de ahorro ETF Mintos

  • Más de 1.000 planes de inversión en ETF
  • A partir de 1 euro de tasa de ahorro
  • Gestión gratuita de la cuenta valores

En esta prueba, analizamos y evaluamos el plan de ahorro ETF Mintos. Comparamos los costos, la oferta de productos y el servicio.

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VEREDICTO DE PRUEBA
Mintos
BUENO
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“Mintos te ofrece una selección de planes de ahorro en ETF fiables y gratuitos.”

Markus Jordan, extraETF

Mintos: informe de la prueba del Plan de Ahorro ETF

Bild von extraETF Gründer Markus Jordanpor
Actualizado el 20 ago 2026

En este informe de prueba hemos analizado, comparado y evaluado el Plan de Ahorro de ETFs de Mintos. Descubre nuestra evaluación del Plan de Ahorro de ETFs de Mintos en las categorías de Oferta, Costos, Servicio y Régimen fiscal. Los resultados parciales de las categorías mencionadas contribuyen a la calificación general. Utiliza nuestra calculadora comparativa para comparar la oferta de Mintos con la de otros proveedores.

Presentamos el Plan de Ahorro ETF de Mintos

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

El Plan de Ahorro en ETFs de Mintos incluye más de 1 000 ETF. Todos los planes de Ahorro en ETF se gestionan sin comisiones. Esta oferta te permite crear fácilmente una cartera de ETF con bajos costes y muy diversificada.

OfertaNúmero de ETFsETFs gratuitos
ETFs para plan de ahorro 858 858
de Acciones ETFs 593 593
de Bonos ETFs 232 232
Más detalles
Mintos
BUENO
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Costes Plan de Ahorro ETF de Mintos

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

En Mintos, los inversores no tienen que preocuparse por comisiones elevadas. Todos los planes de ahorro en ETF se gestionan sin comisiones. La gestión de la cuenta de valores también es gratuita.

Costos de custodiaCostos
Gestión del depósito
Gratis
Costos de ejecuciónCostos
Modelo de precios regular 0,00 €
Número de ETFs gratuitos 858
Promociones de planes de ahorro
Ejemplo de costosTarifa del plan de ahorro
25,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
50,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
100,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
150,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
200,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
250,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
300,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
350,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
400,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
450,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €
500,00 € Plan de ahorro de ETF0,00 €

Servicio Mintos Plan de Ahorro en ETF

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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

En Mintos, puedes suscribirte a planes de ahorro en ETF a partir de un importe mínimo de 1 euro. Un plan de ahorro en ETF se puede ejecutar cada semana, cada dos semanas, cada mes o cada trimestre. En Mintos, los planes de ahorro en ETF se ejecutan a través de Tradegate en el momento más temprano posible.

Oferta de serviciosCostos
Fácil de declarar
Tasa de ahorro mínima1,00 €
Tasa de ahorro máxima1.000.000,00 €
Intervalo de ejecuciónsemanal, quincenal, mensual, trimestral
Días de ejecuciónA elección del cliente
Ejecución del plan de ahorroTradegate (hora más temprana)
Domiciliación bancaria
Dinamización
Plan de pagos
Reinversión automática de pagos
Interfaz de escritorio
Aplicación para smartphone
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Markus Jordan, extraETF

„Mintos te ofrece una selección de planes de ahorro en ETF fiables y gratuitos.“

Mintos ofrece más de 1 000 planes de ahorro en ETF, todos ellos sin comisiones. La inversión mínima es de 1 euro, la gestión de la cuenta de valores es gratuita y puedes gestionar tu cuenta tanto desde el ordenador como a través de una app para el móvil.

En definitiva, la oferta de Mintos obtiene la calificación de «Bueno» en nuestra comparativa de planes de ahorro en ETF.

¡Abre una cuenta Mintos ahora!

Comparación del Plan de Ahorro ETF de Mintos

Aquí puedes comparar el plan de ahorro ETF de Mintos y la de otros proveedores.

SELECCIONA UN PROVEEDOR PARA COMPARAR
Mintos vs Scalable Capital Mintos vs Trade Republic
Oferta
Número de ETFs 858 1.547
ETFs gratuitos 858 1.547
Costos
Modelo de precios regular0,00 €0,00 €
Gestión del depósito
Gratis
0,00 €
Servicio
Fácil de declarar
Tasa mínima de ahorro1,00 €1,00 €
Tasa máxima de ahorro1.000.000,00 €5.000,00 €
Intervalo de ejecuciónsemanal, quincenal, mensual, trimestralmensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
Días de ejecuciónA elección del cliente01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
Ejecución del plan de ahorroTradegate (hora más temprana)Bolsa de Gettex (Flexible)
Débito en cuentas de terceros
Dinamización
hasta el 8 %
Plan de pago posible
Reinversión automática de dividendos
Servicios adicionales
Interfaz de escritorio
Aplicación para smartphone
Ahorro con beneficios fiscales posible
Evaluación

Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 12 ago 2026

Oferta del Plan de Ahorro ETF de Mintos por clases de activos

La tabla presenta la distribución de la oferta de ETFs de Mintos según las clases de activos. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la búsqueda de ETF, donde podrás realizar un análisis más detallado de los ETFs disponibles.

Clase de activoNúmero de ETFs de ahorroNúmero de ETFs promocionales de ahorro
Acciones
 593 593
Bonos
 232 232
Productos básicos
 9 9
Mercado monetario
 9 9
Conceptos de cartera
 4 4
Bienes inmuebles
 11 11

Comparación del plan de ahorro ETF de todos los proveedores

Lee nuestra comparativa de planes de ahorro ETF. Descubre cuales son los proveedores de planes de ahorro de ETFs que recomendamos.

Comparativa de planes de inversión en ETF

Oferta del Plan de Ahorro de ETF de Mintos por parte del proveedor de ETF

La tabla muestra cómo se distribuye la oferta de ETF de Mintos entre los proveedores de ETFs. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la búsqueda de ETF, donde podrás analizar más a fondo los ETF.

Proveedor de ETFsNúmero de ETFs de plan de ahorroNúmero de ETFs promocionales de plan de ahorro
iShares
 316 316
Amundi
 173 173
Xtrackers
 98 98
State Street SPDR
 53 53
UBS
 51 51
Vanguard
 43 43
Invesco
 25 25
HSBC
 19 19
LGIM
 19 19
VanEck
 15 15
Mostrar Más detalles

¿Qué es un plan de ahorro ETF?

¿Quieres saber cómo funciona un plan de ahorro ETF? Averigua todo sobre el plan de ahorro de ETFs en nuestra sección “Academia”.

Cómo funcionan los planes de ahorro en ETFs

Acerca de Mintos

Mintos es un proveedor con sede en Letonia, fundado en 2014 por Martins Sulte y Martins Valters como un marketplace de préstamos entre particulares. Desde 2023, también ofrece inversiones en ETF y bonos. Mintos se posiciona como una plataforma de inversión multiactivo que busca ofrecer a los usuarios la posibilidad de tomar decisiones de inversión individuales. Actualmente, Mintos cuenta con un equipo internacional formado por personas de más de 20 países y tiene oficinas en Riga y Berlín.

Cómo crear un plan de ahorro ETF con Mintos

Te mostramos cómo crear un plan de ahorro en ETFs con Mintos.

1

Abrir una cuenta de custodia: Primero tienes que abrir una cuenta de custodia con Mintos. El proceso de apertura sólo lleva unos minutos. Tras la legitimación a través de VideoIdent, puedes empezar a invertir.

2

Selecciona el ETF: Elige ahora el ETF adecuado para tu plan de ahorro. Asegúrate de que el ETF se ofrece en Mintos como parte de un plan de ahorro. 

3

Crea un plan de ahorro: Accede a tu cuenta de valores Mintos y busca el ETF en el cual deseas empezar a invertir. Pulsa el botón “Crear plan de ahorro”. Seguido de ello, necesitarás ingresar el importe de la cuota de inversión y la fecha de ejecución deseada. También puedes decidir si la cuota de inversión debe cargarse en el saldo de tu cuenta Mintos o en tu cuenta de compensación.

4

Confirma el plan de ahorro ETF: Ahora sólo tienes que seleccionar la forma de pago que deseas usar y confirmar la configuración de tu plan de ahorro.

Contrata ahora un plan de ahorro Mintos ETF

¿Te ha convencido la oferta del plan de ahorro en ETFs de Mintos? Empieza a construir tu patrimonio ahora.

Al Plan de ahorro ETF de Mintos

Preguntas frecuentes sobre el plan de ahorro en ETF de Mintos

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