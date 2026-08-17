Prueba de plan de ahorro ETF Mintos

Mintos: informe de la prueba del Plan de Ahorro ETF
En este informe de prueba hemos analizado, comparado y evaluado el Plan de Ahorro de ETFs de Mintos. Descubre nuestra evaluación del Plan de Ahorro de ETFs de Mintos en las categorías de Oferta, Costos, Servicio y Régimen fiscal. Los resultados parciales de las categorías mencionadas contribuyen a la calificación general. Utiliza nuestra calculadora comparativa para comparar la oferta de Mintos con la de otros proveedores.
Presentamos el Plan de Ahorro ETF de Mintos
El Plan de Ahorro en ETFs de Mintos incluye más de 1 000 ETF. Todos los planes de Ahorro en ETF se gestionan sin comisiones. Esta oferta te permite crear fácilmente una cartera de ETF con bajos costes y muy diversificada.
Costes Plan de Ahorro ETF de Mintos
En Mintos, los inversores no tienen que preocuparse por comisiones elevadas. Todos los planes de ahorro en ETF se gestionan sin comisiones. La gestión de la cuenta de valores también es gratuita.
|Costos de custodia
|Costos
|Gestión del depósito
Gratis
|Costos de ejecución
|Costos
|Modelo de precios regular
|0,00 €
|Número de ETFs gratuitos
|858
|Promociones de planes de ahorro
|—
|Ejemplo de costos
|Tarifa del plan de ahorro
|25,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|50,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|100,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|150,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|200,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|250,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|300,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|350,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|400,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|450,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
|500,00 € Plan de ahorro de ETF
|0,00 €
Servicio Mintos Plan de Ahorro en ETF
En Mintos, puedes suscribirte a planes de ahorro en ETF a partir de un importe mínimo de 1 euro. Un plan de ahorro en ETF se puede ejecutar cada semana, cada dos semanas, cada mes o cada trimestre. En Mintos, los planes de ahorro en ETF se ejecutan a través de Tradegate en el momento más temprano posible.
|Oferta de servicios
|Costos
|Fácil de declarar
|Tasa de ahorro mínima
|1,00 €
|Tasa de ahorro máxima
|1.000.000,00 €
|Intervalo de ejecución
|semanal, quincenal, mensual, trimestral
|Días de ejecución
|A elección del cliente
|Ejecución del plan de ahorro
|Tradegate (hora más temprana)
|Domiciliación bancaria
|Dinamización
|Plan de pagos
|Reinversión automática de pagos
|Interfaz de escritorio
|Aplicación para smartphone
„Mintos te ofrece una selección de planes de ahorro en ETF fiables y gratuitos.“
Mintos ofrece más de 1 000 planes de ahorro en ETF, todos ellos sin comisiones. La inversión mínima es de 1 euro, la gestión de la cuenta de valores es gratuita y puedes gestionar tu cuenta tanto desde el ordenador como a través de una app para el móvil.
En definitiva, la oferta de Mintos obtiene la calificación de «Bueno» en nuestra comparativa de planes de ahorro en ETF.
Comparación del Plan de Ahorro ETF de Mintos
Aquí puedes comparar el plan de ahorro ETF de Mintos y la de otros proveedores.
|Oferta
|Número de ETFs
|858
|1.547
|ETFs gratuitos
|858
|1.547
|Costos
|Modelo de precios regular
|0,00 €
|0,00 €
|Gestión del depósito
Gratis
0,00 €
|Servicio
|Fácil de declarar
|Tasa mínima de ahorro
|1,00 €
|1,00 €
|Tasa máxima de ahorro
|1.000.000,00 €
|5.000,00 €
|Intervalo de ejecución
|semanal, quincenal, mensual, trimestral
|mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual
|Días de ejecución
|A elección del cliente
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Ejecución del plan de ahorro
|Tradegate (hora más temprana)
|Bolsa de Gettex (Flexible)
|Débito en cuentas de terceros
|Dinamización
|Plan de pago posible
|Reinversión automática de dividendos
|Servicios adicionales
|Interfaz de escritorio
|Aplicación para smartphone
|Ahorro con beneficios fiscales posible
|Evaluación
BUENO
EXCELENTE
Fuente: extraETF, Fecha de los datos: 12 ago 2026
Oferta del Plan de Ahorro ETF de Mintos por clases de activos
La tabla presenta la distribución de la oferta de ETFs de Mintos según las clases de activos. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la búsqueda de ETF, donde podrás realizar un análisis más detallado de los ETFs disponibles.
Comparación del plan de ahorro ETF de todos los proveedores
Lee nuestra comparativa de planes de ahorro ETF. Descubre cuales son los proveedores de planes de ahorro de ETFs que recomendamos.
Oferta del Plan de Ahorro de ETF de Mintos por parte del proveedor de ETF
La tabla muestra cómo se distribuye la oferta de ETF de Mintos entre los proveedores de ETFs. Al hacer clic en el número, serás redirigido a la búsqueda de ETF, donde podrás analizar más a fondo los ETF.
¿Qué es un plan de ahorro ETF?
¿Quieres saber cómo funciona un plan de ahorro ETF? Averigua todo sobre el plan de ahorro de ETFs en nuestra sección “Academia”.
Acerca de Mintos
Mintos es un proveedor con sede en Letonia, fundado en 2014 por Martins Sulte y Martins Valters como un marketplace de préstamos entre particulares. Desde 2023, también ofrece inversiones en ETF y bonos. Mintos se posiciona como una plataforma de inversión multiactivo que busca ofrecer a los usuarios la posibilidad de tomar decisiones de inversión individuales. Actualmente, Mintos cuenta con un equipo internacional formado por personas de más de 20 países y tiene oficinas en Riga y Berlín.
Cómo crear un plan de ahorro ETF con Mintos
Te mostramos cómo crear un plan de ahorro en ETFs con Mintos.
Abrir una cuenta de custodia: Primero tienes que abrir una cuenta de custodia con Mintos. El proceso de apertura sólo lleva unos minutos. Tras la legitimación a través de VideoIdent, puedes empezar a invertir.
Selecciona el ETF: Elige ahora el ETF adecuado para tu plan de ahorro. Asegúrate de que el ETF se ofrece en Mintos como parte de un plan de ahorro.
Crea un plan de ahorro: Accede a tu cuenta de valores Mintos y busca el ETF en el cual deseas empezar a invertir. Pulsa el botón “Crear plan de ahorro”. Seguido de ello, necesitarás ingresar el importe de la cuota de inversión y la fecha de ejecución deseada. También puedes decidir si la cuota de inversión debe cargarse en el saldo de tu cuenta Mintos o en tu cuenta de compensación.
Confirma el plan de ahorro ETF: Ahora sólo tienes que seleccionar la forma de pago que deseas usar y confirmar la configuración de tu plan de ahorro.
Contrata ahora un plan de ahorro Mintos ETF
¿Te ha convencido la oferta del plan de ahorro en ETFs de Mintos? Empieza a construir tu patrimonio ahora.
Preguntas frecuentes sobre el plan de ahorro en ETF de Mintos
Indicación de afiliados
Los enlaces marcados con un asterisco (*) son enlaces publicitarios o de afiliados. Si compras o realizas una transacción a través de este enlace, recibimos una compensación del proveedor. Esto no te genera ninguna desventaja o coste adicional. Utilizamos estos ingresos para financiar nuestra oferta gratuita. ¡Gracias por tu apoyo!