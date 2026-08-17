Prueba de plan de ahorro ETF Mintos

„Mintos te ofrece una selección de planes de ahorro en ETF fiables y gratuitos.“

Mintos ofrece más de 1 000 planes de ahorro en ETF, todos ellos sin comisiones. La inversión mínima es de 1 euro, la gestión de la cuenta de valores es gratuita y puedes gestionar tu cuenta tanto desde el ordenador como a través de una app para el móvil.

En definitiva, la oferta de Mintos obtiene la calificación de «Bueno» en nuestra comparativa de planes de ahorro en ETF.