ETFs de España

No, un ETF sobre el índice IBEX 35, uno de los índices bursátiles más importantes para España, no es una inversión suficientemente diversificada, con unos 35 valores. Como el índice no está suficientemente diversificado y sólo invierte en un país, existe un riesgo de agrupación. Sin embargo, como complemento de una cartera suficientemente diversificada, a menudo se puede reducir el riesgo global de la cartera.