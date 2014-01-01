Descripción

Es muy conocida y popular la combinación del FTSE Developed World y el FTSE Emerging Markets. La razón de esta división es que el FTSE Developed World invierte solo en países industrializados. Con una inversión adicional en el FTSE Emerging Markets, se puede cubrir aproximadamente el 85 % del mercado mundial de acciones invertibles según la capitalización bursátil con esta combinación. Una división basada en el Producto Interno Bruto (PIB) da como resultado una ponderación de aproximadamente 60 % en países industrializados y 40 % en mercados emergentes, lo que corresponde al Portafolio Vanguard 60-40.