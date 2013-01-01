extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
Portafolio All-Weather de Ray Dalio

30 %Proporción de acciones
0,12 % p.a.TER del portafolio
1 ene 2013Fecha de inicio
10Número de ETFs
Descripción

En la década de 1990, el exitoso gestor de fondos de cobertura Ray Dalio estuvo trabajando en un portafolio que debería resistir cualquier fase del mercado bursátil. Así nació en 1996 el Portafolio All-Weather.

Los cálculos retrospectivos muestran que el rendimiento anual promedio habría sido superior al 9%. Apenas hubo retrocesos importantes. Por ejemplo, la mayor pérdida anual desde 1984 fue del 3,9%. Los años de pérdidas representaron un impacto promedio de solo el 1,9% Esto es posible gracias al alto porcentaje de bonos del gobierno de EE.UU., que representan el 55% del portafolio. También en las acciones, Dalio confía en su mercado local. El porcentaje de acciones es del 30% y más de dos tercios de ellas son títulos de EE.UU. El oro y otras materias primas deben proporcionar mayor diversificación.

Ratios de rentabilidad

1 mes+2,75 %
3 meses+1,84 %
6 meses-6,73 %
Año en curso-3,88 %
1 año+1,42 %
3 años-1,54 % (-0,70 % p.a.)
5 años+6,11 % (1,15 % p.a.)
Desde la emición (1 ene 2013)+75,91 % (4,59 % p.a.)

Cifras clave del portafolio

Número de ETFs10
Costos del Portafolio (TER)0,12 % p.a.
Distribución actual p.a.1,70 %
Creación de portafolio1 ene 2013

Rendimiento

Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio All-Weather de Ray Dalio.

Regiones o clases de activos

Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.

ETFs utilizados

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
40,00 %
América del Norte
América del Norte
+4,60 %
0,07 %
Bonos
2
 iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)
18,00 %
América del Norte
América del Norte
0,07 %
Acciones
2
 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
15,00 %
América del Norte
América del Norte
0,07 %
Bonos
0
 Invesco Physical Gold ETC
7,50 %
Otros
Otros
0,12 %
Materias primas
3
 iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
7,50 %
Otros
Otros
0,46 %
Materias primas
2
 iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)
4,00 %
Europa
Europa
+2,62 %
0,21 %
Acciones
3
 iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)
3,00 %
América del Norte
América del Norte
Small Cap
0,43 %
Acciones
3
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
3,00 %
Otros
Otros
0,18 %
Acciones
3
 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
1,00 %
Otros
Otros
0,20 %
Acciones
3
 iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)
1,00 %
Asia
Asia
0,12 %
Acciones
3
Nombre
Ponderación
Región
País
Estrategia
Rendimiento de distribución
TER
Clase de activos
Replicación
Rendimiento del portafolio modelo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Rentabilidad anualDistribución anual
20251,3 %1,2 %-3,8 %-5,4 %0,0 %-0,2 %3,0 %0,7 %-3,88 %1,70 %
20241,0 %-0,4 %2,3 %-2,9 %1,2 %1,9 %2,4 %-0,1 %1,8 %-1,5 %4,9 %-1,9 %11,10 %1,84 %
20233,8 %-1,1 %2,6 %-1,0 %0,7 %-0,2 %0,1 %-0,1 %-2,9 %-2,5 %2,8 %2,8 %4,58 %1,58 %
2022-2,3 %-0,3 %-1,3 %-1,7 %-2,8 %-2,7 %5,2 %-2,3 %-5,0 %-2,5 %0,4 %-5,6 %-14,30 %0,96 %
2021-1,2 %-3,0 %0,9 %0,3 %-0,2 %4,6 %2,0 %0,8 %-0,5 %2,6 %2,2 %0,7 %13,48 %0,78 %
20203,5 %1,0 %-1,1 %4,4 %0,2 %0,5 %0,0 %-1,6 %-0,1 %-1,4 %0,5 %0,7 %5,19 %
20193,7 %1,4 %4,3 %0,4 %1,0 %1,9 %2,3 %5,0 %-0,1 %-1,1 %1,4 %0,2 %20,20 %
2018-2,9 %0,1 %0,1 %1,4 %4,5 %-0,5 %-0,3 %2,1 %-1,0 %-1,4 %1,6 %-1,7 %0,45 %
2017-2,5 %3,9 %-0,7 %-1,1 %-1,6 %-1,8 %-3,0 %0,6 %-0,1 %1,5 %-1,6 %0,1 %-3,09 %
20161,2 %2,5 %-2,1 %0,6 %3,9 %4,7 %0,8 %-0,2 %-0,7 %-0,7 %0,6 %2,4 %8,54 %

