Distribuciones mensuales

100 %Proporción de acciones
0,39 % p.a.TER del portafolio
1 ene 2014Fecha de inicio
3Número de ETFs
Descripción

Las distribuciones mensuales se generan mediante ETFs de dividendos que distribuyen trimestralmente sin solapamientos. El iShares STOXX Global Select Dividend 100 distribuye en enero, abril, julio y octubre. El SPDR S&P Global Dividend Aristocrats comienza sus distribuciones en febrero, seguido de mayo, agosto y noviembre. El Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF cierra la brecha de los cuatro meses restantes, distribuyendo en marzo, junio, septiembre y diciembre. Además, los inversores amplían la cobertura global con los mercados emergentes.

El portafolio "Distribuciones mensuales" puede ajustarse de forma personalizada. En la sección de ETFs alternativos, encontrarás una pequeña selección de productos con los que puedes complementar el portafolio o intercambiar los ETFs existentes según tus necesidades.

La asignación de los ETFs ha sido elegida solo con fines ilustrativos y, por supuesto, puede adaptarse a las necesidades individuales.

Ratios de rentabilidad

1 mes+1,09 %
3 meses+5,14 %
6 meses+1,52 %
Año en curso+2,40 %
1 año+12,89 %
3 años+15,09 % (5,05 % p.a.)
5 años+58,60 % (9,80 % p.a.)
Desde la emición (1 ene 2014)+105,44 % (6,40 % p.a.)

Cifras clave del portafolio

Número de ETFs3
Costos del Portafolio (TER)0,39 % p.a.
Distribución actual p.a.4,73 %
Creación de portafolio1 ene 2014

Rendimiento

Aquí puedes ver el rendimiento de la Distribuciones mensuales.

Regiones o clases de activos

Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.

ETFs utilizados

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
40,00 %
Otros
Otros
Estrategia de dividendos
+4,31 %
0,45 %
Acciones
2
 iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
30,00 %
Otros
Otros
Estrategia de dividendos
+4,70 %
0,46 %
Acciones
0
 Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
30,00 %
Otros
Otros
Estrategia de dividendos
+6,14 %
0,25 %
Acciones
2
Nombre
Ponderación
Región
País
Estrategia
Rendimiento de distribución
TER
Clase de activos
Replicación
Rendimiento del portafolio modelo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Rentabilidad anualDistribución anual
20251,2 %1,2 %-1,1 %-4,5 %3,1 %0,3 %3,2 %1,3 %2,40 %4,73 %
2024-0,4 %0,7 %1,8 %0,6 %2,2 %-0,5 %2,3 %1,6 %3,1 %-1,1 %3,0 %-1,4 %12,13 %4,91 %
20233,6 %-1,0 %-3,9 %-0,1 %-3,1 %2,1 %3,6 %-1,8 %-0,8 %-3,4 %3,6 %4,2 %4,31 %5,26 %
20220,7 %-1,5 %2,8 %-0,7 %0,9 %-6,4 %3,9 %-0,4 %-6,7 %1,4 %3,0 %-3,0 %-4,95 %5,29 %
2021-0,3 %4,2 %5,3 %-0,1 %1,1 %-0,1 %-1,5 %2,3 %-0,2 %-0,1 %-1,5 %5,0 %22,22 %4,90 %
2020-1,5 %-8,7 %-22,4 %11,9 %0,9 %0,6 %-3,2 %1,7 %-1,7 %-0,5 %10,6 %3,0 %-14,13 %
20196,9 %1,5 %1,4 %0,9 %-3,8 %3,3 %0,4 %-2,0 %4,4 %1,5 %1,0 %3,4 %20,74 %
20181,7 %-1,7 %-0,9 %2,7 %0,4 %-1,5 %3,6 %-2,0 %1,0 %-3,1 %2,3 %-5,3 %-4,11 %
20170,1 %4,6 %-0,9 %-0,9 %-0,6 %-2,6 %-1,0 %-0,6 %1,1 %1,4 %-1,6 %1,6 %4,88 %
2016-1,9 %0,7 %3,7 %2,5 %1,0 %3,1 %4,3 %-0,9 %0,8 %0,8 %2,4 %4,4 %19,09 %

Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.