Descripción

Las distribuciones mensuales se generan mediante ETFs de dividendos que distribuyen trimestralmente sin solapamientos. El iShares STOXX Global Select Dividend 100 distribuye en enero, abril, julio y octubre. El SPDR S&P Global Dividend Aristocrats comienza sus distribuciones en febrero, seguido de mayo, agosto y noviembre. El Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF cierra la brecha de los cuatro meses restantes, distribuyendo en marzo, junio, septiembre y diciembre. Además, los inversores amplían la cobertura global con los mercados emergentes.

El portafolio "Distribuciones mensuales" puede ajustarse de forma personalizada. En la sección de ETFs alternativos, encontrarás una pequeña selección de productos con los que puedes complementar el portafolio o intercambiar los ETFs existentes según tus necesidades.

La asignación de los ETFs ha sido elegida solo con fines ilustrativos y, por supuesto, puede adaptarse a las necesidades individuales.