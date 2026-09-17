Prueba de la cuenta de valores de N26

Con la cuenta de valores de N26, puedes operar con una amplia variedad de activos, como acciones, ETF, fondos o criptomonedas. La cuenta de valores de N26 ofrece unas 8 000 acciones y ETF. Para construir tu patrimonio a largo plazo, puedes elegir entre más de 2 000 planes de inversión en ETF, cuyo importe de ahorro se puede ajustar de forma flexible a partir de un euro. Puedes configurar un plan de inversión en ETF con periodicidad semanal, quincenal, mensual o trimestral. La cuenta de valores de N26 también ofrece planes de ahorro en acciones gratuitos.

Puedes ajustar los importes de ahorro como quieras o suspendirlos. Los dividendos se pueden reinvertir automáticamente para aprovechar al máximo el efecto del interés compuesto.

Las transacciones las gestiona Upvest Securities GmbH. Upvest transmite las órdenes de los clientes a un creador de mercado, que a su vez las coloca en Tradegate.