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Prueba de la cuenta de valores de N26

  • Negocia acciones por solo 0,90 euros
  • Planes de inversión disponibles para acciones y ETF
  • Sin comisión en la cuenta de valores

En esta revisión hemos analizado y evaluado la cuenta de valores de N26. Se compararon los costos, la oferta de productos, el servicio y el régimen fiscal.

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VEREDICTO DE PRUEBA
N26
BUENO
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“Una cuenta corriente y un buen corredor de bolsa, todo con un único proveedor”

Markus Jordan, extraETF

N26: Informe sobre la cuenta de valores

Bild von extraETF Gründer Markus Jordanpor
Actualizado el 18 sept 2026

En este informe, hemos examinado, comparado y evaluado la cuenta remunerada de N26. Descubre la evaluación de la cuenta remunerada de N26 en las categorías de oferta, costos, servicio y régimen fiscal. Los resultados parciales de estas categorías contribuyen a la evaluación general. Utilizando nuestro comparador, puedes comparar la oferta de N26 con la de otros proveedores.

Oferta de N26

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

Con la cuenta de valores de N26, puedes operar con una amplia variedad de activos, como acciones, ETF, fondos o criptomonedas. La cuenta de valores de N26 ofrece unas 8 000 acciones y ETF. Para construir tu patrimonio a largo plazo, puedes elegir entre más de 2 000 planes de inversión en ETF, cuyo importe de ahorro se puede ajustar de forma flexible a partir de un euro. Puedes configurar un plan de inversión en ETF con periodicidad semanal, quincenal, mensual o trimestral. La cuenta de valores de N26 también ofrece planes de ahorro en acciones gratuitos.

Puedes ajustar los importes de ahorro como quieras o suspendirlos. Los dividendos se pueden reinvertir automáticamente para aprovechar al máximo el efecto del interés compuesto.

Las transacciones las gestiona Upvest Securities GmbH. Upvest transmite las órdenes de los clientes a un creador de mercado, que a su vez las coloca en Tradegate.

Oferta
Nombre del depósitoCuenta de valores N26
Valores negociables
Acciones
ETFs y ETCs
Fondos de inversión
Bonos
Órdenes
Certificados
Opciones
Futuros
Planes de ahorro
Plan de ahorro en acciones
Plan de ahorro de ETF 2.012
Plan de ahorro en fondos
Plan de ahorro en criptomonedas
Intereses por crédito1,50 %
Plazas de bolsa y comercio extrabursátil
Número de plazas de comercio1
Principales plazas de comercio
Bolsas y Mercados Espanoles
Tradegate
N26
BUENO
Ir a la oferta *

Costes de N26

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

La cuenta de valores de N26 destaca por su gestión gratuita. Una orden de valores cuesta siempre 0,90 euros, sea cual sea el volumen de la orden. En los planes de ahorro en ETF, las comisiones por transacción se eliminan por completo, lo que permite a los inversores acumular patrimonio a largo plazo sin gastos adicionales.

No obstante, el proveedor aclara que se aplican gastos relacionados con los productos (por ejemplo, los gastos de gestión de los ETF o TER), gastos de spread y, en su caso, comisiones de corretaje o gastos de terceros, según la bolsa, etc.

El importe mínimo por orden es de 1 euro, lo que te permite invertir incluso con un capital limitado o con pequeñas cantidades.

Costos
Tarifas de custodia
Gratis
Tarifa de órdenes nacionales
0,90 €
Tamaño mínimo de órdenes1,00 €
Ejemplo de tarifas de órdenes
500,00 €0,90 €
1.000,00 €0,90 €
5.000,00 €0,90 €
10.000,00 €0,90 €
20.000,00 €0,90 €
50.000,00 €0,90 €
Cancelación gratuita
Gratis
Tarifa por órdenes
Gratis
Lista de precios y serviciosIr al directorio
¿Qué tasas de bolsa dependientes del mercado se aplican a una orden?
Bolsas y Mercados Espanoles
Tradegate
Gratis

Servicio de N26

Evaluación
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EvaluaciónCómo realizamos las pruebas

La cuenta N26 ofrece los siguientes tipos de órdenes: a mercado, con límite de precio, stop y stop-limit. Puedes operar a través de una app y, si tienes alguna duda, el servicio de atención al cliente está a tu disposición por correo electrónico o por chat.

Servicio y comodidad para el usuario
Fácil de declarar
Tipos de orden
Mercado
Límite
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
Orden Uno Cancela a Otra (OCO)
Disponibilidad del servicio al cliente
Correo electrónico
Formulario de contacto
Chat
Servicio de devolución de llamadas
Teléfono
Asesor en el lugar
Proceso de legitimación
Post-Ident
Video-Ident
Otro
Posibilidad de comercio
Escritorio
Tableta
Teléfono inteligente
Aplicación para iOS
Aplicación para Android
Procedimientos disponibles
Autenticación
PushTAN a través de la aplicación
smsTAN o mobileTAN
Otro
Modelos de cuenta
Cuenta corriente
Préstamo de valores
Cuenta secundaria
Depósito comunitario
Depósitos para niños
Apertura de depósito empresarial
GmbH
GbR
Empresa unipersonal
AG
UG
Limited
KG
OHG
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Markus Jordan, extraETF

„Una cuenta corriente y un buen corredor de bolsa, todo con un único proveedor“

Mi prueba lo demuestra: N26, conocida por su cuenta corriente y su app, también ofrece una plataforma de trading. En ella puedes suscribirte gratis a numerosos planes de inversión en ETF y acciones, sin comisiones de custodia. Una orden de valores cuesta 0,90 euros y el importe mínimo por orden es de 1 euro.

Sin embargo, la cuenta de valores de N26 se gestiona exclusivamente a través de la app, la variedad de tipos de órdenes es limitada y, por ahora, solo puedes contactar con el servicio de atención al cliente por correo electrónico y chat.

Por eso, N26 es ideal para los inversores que quieren tener su cuenta corriente y su bróker en un mismo proveedor y gestionar sus finanzas de forma flexible y digital a través de la app. En general, le damos a la cuenta de valores de N26 la nota «Bueno».

¡Abre una cuenta N26 ahora!

N26 - Comparación con otros proveedores

Aquí puedes comparar N26 con otros proveedores.

Selecciona un proveedor para comparar
N26 vs Scalable Capital N26 vs Trade Republic
Oferta
Designación de cuentaCuenta de valores N26FREE
Valores negociables
Acciones
ETFs y ETCs
Fondos de inversión
Bonos
Órdenes
Certificados
Planes de ahorro
Plan de ahorro de acciones
Plan de ahorro de ETF 2.012 1.552
Costos
Tarifas de custodia
Gratis
Gratis
Tarifa de órdenes nacionales
0,90 €
0,99 €
Tamaño mínimo de órdenes1,00 €0,00 €
Ejemplo de tarifas de órdenes
500,00 €0,90 €0,99 €
1.000,00 €0,90 €0,99 €
5.000,00 €0,90 €0,99 €
10.000,00 €0,90 €0,99 €
Servicio y comodidad para el usuario
Fácil de declarar
Negociación a través de la interfaz de usuario
Escritorio
Aplicación para iOS
Aplicación para Android
Modelos de cuenta
Cuenta secundaria
Depósito comunitario
Depósitos para niños
Evaluación

Fuente: extraETF

Oferta del Plan de inversión ETF de N26

N26 también ofrece planes de inversión en ETFs. Puedes elegir entre una amplia gama de ETFs. La tabla muestra cómo se distribuye la oferta de planes de inversión en ETFs de N26 entre las clases de activos.

Comparación de depósitos de todos los proveedores

Lee nuestra comparativa de cuenta remuneradas. Descubre cuales proveedores de cuentas de valores recomendamos.

A la comparación del depósito

Sobre N26

N26 fue fundada en 2013 y, según sus propias declaraciones, fue el primer banco 100 % móvil en obtener una licencia bancaria alemana completa de BaFin. Desde 2019, N26 está disponible en 24 mercados de Europa. La visión de N26 es ayudar a las personas a mejorar su relación con el dinero.

Cómo abrir una cuenta en N26

Te mostramos cómo puedes abrir una cuenta de custodia con N26.

1

Abrir una cuenta de valores: Primero tienes que pasar por el proceso de apertura de cuenta de N26. Introduce allí tus datos personales.

2

Conocimientos sobre valores: Al abrir una cuenta de valores, debes indicar tu experiencia en la negociación de valores. Los principiantes no pueden operar con determinados valores.

3

Legitimación: Ahora tienes que legitimarte en N26. Esto funciona mediante VideoIdent.

4

Ingresar dinero: Una vez que hayas abierto una cuenta en N26, recibirás tus datos bancarios. Ahora puedes transferir dinero a tu cuenta de liquidación.

5

Negociar valores: Tan pronto como tu dinero haya sido abonado en tu cuenta de compensación de N26, podrás empezar a negociar valores (acciones, ETFs y demás).

Abre ahora una cuenta en N26

¿Te ha convencido la oferta de cuenta de custodia de N26? Empieza a acumular tus activos ahora.

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Preguntas frecuentes sobre la cuenta remunerada de N26

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