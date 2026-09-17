Prueba de la cuenta de valores de N26

N26: Informe sobre la cuenta de valores
En este informe, hemos examinado, comparado y evaluado la cuenta remunerada de N26. Descubre la evaluación de la cuenta remunerada de N26 en las categorías de oferta, costos, servicio y régimen fiscal. Los resultados parciales de estas categorías contribuyen a la evaluación general. Utilizando nuestro comparador, puedes comparar la oferta de N26 con la de otros proveedores.
Oferta de N26
Con la cuenta de valores de N26, puedes operar con una amplia variedad de activos, como acciones, ETF, fondos o criptomonedas. La cuenta de valores de N26 ofrece unas 8 000 acciones y ETF. Para construir tu patrimonio a largo plazo, puedes elegir entre más de 2 000 planes de inversión en ETF, cuyo importe de ahorro se puede ajustar de forma flexible a partir de un euro. Puedes configurar un plan de inversión en ETF con periodicidad semanal, quincenal, mensual o trimestral. La cuenta de valores de N26 también ofrece planes de ahorro en acciones gratuitos.
Puedes ajustar los importes de ahorro como quieras o suspendirlos. Los dividendos se pueden reinvertir automáticamente para aprovechar al máximo el efecto del interés compuesto.
Las transacciones las gestiona Upvest Securities GmbH. Upvest transmite las órdenes de los clientes a un creador de mercado, que a su vez las coloca en Tradegate.
|Oferta
|Nombre del depósito
|Cuenta de valores N26
|Valores negociables
|Planes de ahorro
|Plan de ahorro en acciones
|Plan de ahorro de ETF
|2.012
|Plan de ahorro en fondos
|Plan de ahorro en criptomonedas
|Intereses por crédito
|1,50 %
|Plazas de bolsa y comercio extrabursátil
|Número de plazas de comercio
|1
|Principales plazas de comercio
|Bolsas y Mercados Espanoles
|Tradegate
Costes de N26
La cuenta de valores de N26 destaca por su gestión gratuita. Una orden de valores cuesta siempre 0,90 euros, sea cual sea el volumen de la orden. En los planes de ahorro en ETF, las comisiones por transacción se eliminan por completo, lo que permite a los inversores acumular patrimonio a largo plazo sin gastos adicionales.
No obstante, el proveedor aclara que se aplican gastos relacionados con los productos (por ejemplo, los gastos de gestión de los ETF o TER), gastos de spread y, en su caso, comisiones de corretaje o gastos de terceros, según la bolsa, etc.
El importe mínimo por orden es de 1 euro, lo que te permite invertir incluso con un capital limitado o con pequeñas cantidades.
|Costos
|Tarifas de custodia
Gratis
|Tarifa de órdenes nacionales
0,90 €
|Tamaño mínimo de órdenes
|1,00 €
|Ejemplo de tarifas de órdenes
|500,00 €
|0,90 €
|1.000,00 €
|0,90 €
|5.000,00 €
|0,90 €
|10.000,00 €
|0,90 €
|20.000,00 €
|0,90 €
|50.000,00 €
|0,90 €
|Cancelación gratuita
Gratis
|Tarifa por órdenes
Gratis
|Lista de precios y servicios
|Ir al directorio
|¿Qué tasas de bolsa dependientes del mercado se aplican a una orden?
|Bolsas y Mercados Espanoles
|—
|Tradegate
Gratis
Servicio de N26
La cuenta N26 ofrece los siguientes tipos de órdenes: a mercado, con límite de precio, stop y stop-limit. Puedes operar a través de una app y, si tienes alguna duda, el servicio de atención al cliente está a tu disposición por correo electrónico o por chat.
|Servicio y comodidad para el usuario
|Fácil de declarar
|Tipos de orden
|Mercado
|Límite
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|Orden Uno Cancela a Otra (OCO)
|Disponibilidad del servicio al cliente
|Correo electrónico
|Formulario de contacto
|Chat
|Servicio de devolución de llamadas
|Teléfono
|Asesor en el lugar
|Proceso de legitimación
|Post-Ident
|Video-Ident
|Otro
|—
|Posibilidad de comercio
|Escritorio
|Tableta
|Teléfono inteligente
|Aplicación para iOS
|Aplicación para Android
|Procedimientos disponibles
|Autenticación
|PushTAN a través de la aplicación
|smsTAN o mobileTAN
|Otro
|—
|Modelos de cuenta
|Cuenta corriente
|Préstamo de valores
|Cuenta secundaria
|Depósito comunitario
|Depósitos para niños
|Apertura de depósito empresarial
|GmbH
|GbR
|Empresa unipersonal
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
„Una cuenta corriente y un buen corredor de bolsa, todo con un único proveedor“
Mi prueba lo demuestra: N26, conocida por su cuenta corriente y su app, también ofrece una plataforma de trading. En ella puedes suscribirte gratis a numerosos planes de inversión en ETF y acciones, sin comisiones de custodia. Una orden de valores cuesta 0,90 euros y el importe mínimo por orden es de 1 euro.
Sin embargo, la cuenta de valores de N26 se gestiona exclusivamente a través de la app, la variedad de tipos de órdenes es limitada y, por ahora, solo puedes contactar con el servicio de atención al cliente por correo electrónico y chat.
Por eso, N26 es ideal para los inversores que quieren tener su cuenta corriente y su bróker en un mismo proveedor y gestionar sus finanzas de forma flexible y digital a través de la app. En general, le damos a la cuenta de valores de N26 la nota «Bueno».
N26 - Comparación con otros proveedores
Aquí puedes comparar N26 con otros proveedores.
|Oferta
|Designación de cuenta
|Cuenta de valores N26
|FREE
|Valores negociables
|Planes de ahorro
|Plan de ahorro de acciones
|—
|—
|Plan de ahorro de ETF
|2.012
|1.552
|Costos
|Tarifas de custodia
Gratis
Gratis
|Tarifa de órdenes nacionales
0,90 €
0,99 €
|Tamaño mínimo de órdenes
|1,00 €
|0,00 €
|Ejemplo de tarifas de órdenes
|500,00 €
|0,90 €
|0,99 €
|1.000,00 €
|0,90 €
|0,99 €
|5.000,00 €
|0,90 €
|0,99 €
|10.000,00 €
|0,90 €
|0,99 €
|Servicio y comodidad para el usuario
|Fácil de declarar
|Negociación a través de la interfaz de usuario
|Escritorio
|Aplicación para iOS
|Aplicación para Android
|Modelos de cuenta
|Cuenta secundaria
|Depósito comunitario
|Depósitos para niños
|Evaluación
BUENO
EXCELENTE
Fuente: extraETF
Oferta del Plan de inversión ETF de N26
N26 también ofrece planes de inversión en ETFs. Puedes elegir entre una amplia gama de ETFs. La tabla muestra cómo se distribuye la oferta de planes de inversión en ETFs de N26 entre las clases de activos.
Comparación de depósitos de todos los proveedores
Lee nuestra comparativa de cuenta remuneradas. Descubre cuales proveedores de cuentas de valores recomendamos.
Sobre N26
N26 fue fundada en 2013 y, según sus propias declaraciones, fue el primer banco 100 % móvil en obtener una licencia bancaria alemana completa de BaFin. Desde 2019, N26 está disponible en 24 mercados de Europa. La visión de N26 es ayudar a las personas a mejorar su relación con el dinero.
Cómo abrir una cuenta en N26
Te mostramos cómo puedes abrir una cuenta de custodia con N26.
Abrir una cuenta de valores: Primero tienes que pasar por el proceso de apertura de cuenta de N26. Introduce allí tus datos personales.
Conocimientos sobre valores: Al abrir una cuenta de valores, debes indicar tu experiencia en la negociación de valores. Los principiantes no pueden operar con determinados valores.
Legitimación: Ahora tienes que legitimarte en N26. Esto funciona mediante VideoIdent.
Ingresar dinero: Una vez que hayas abierto una cuenta en N26, recibirás tus datos bancarios. Ahora puedes transferir dinero a tu cuenta de liquidación.
Negociar valores: Tan pronto como tu dinero haya sido abonado en tu cuenta de compensación de N26, podrás empezar a negociar valores (acciones, ETFs y demás).
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Preguntas frecuentes sobre la cuenta remunerada de N26
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