ETFs vs. ETCs: ¿Cuál es la diferencia?

La mayor diferencia entre los ETF y los ETC es que los ETC tienen la forma jurídica de un título de deuda perpetuo, mientras que los ETF, con su condición de activos especiales, aportan más seguridad. Esto significa que, en caso de insolvencia del emisor, los ETC están sujetos al riesgo de perder todo o parte del dinero aportado. Además, los costes de los ETF a veces pueden ser algo más bajos que los de los ETC.