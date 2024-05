¿Cuántos ETFs vale la pena tener?

Normalmente, las inversiones deben realizarse en al menos 2 ETFs. El objetivo debe ser conseguir una diversificación global lo más amplia posible, de modo que el riesgo de toda la cartera se mantenga lo más bajo posible a largo plazo.

Sin embargo, no se debería invertir en demasiados ETFs para que no se pierda la visión de conjunto y los posibles costes de los ETFs para planes de ahorro o inversiones puntuales no minimicen la rentabilidad. Los inversores también deben evitar solapamientos o riesgos de agrupación.