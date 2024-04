Festgeld: Was ist das?

Dies bedeutet, dass deine Einlage bis zu diesem Betrag geschützt ist, selbst wenn es zu einer Insolvenz der Bank kommen sollte. Dies gilt für Banken in Deutschland, aber auch in den anderen EU-Ländern. Dabei kann die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität eines Landes ein Indikator für die Zuverlässigkeit seiner Einlagensicherung sein. Länder mit starker Wirtschaft und stabilen Finanzsystemen bieten im Allgemeinen einen höheren Grad an Sicherheit. Es ist wichtig, dass Anlegerinnen und Anleger die spezifischen Bedingungen und Grenzen der Einlagensicherung im jeweiligen Land verstehen, in dem sie Einlagen halten. Es ist ratsam, sich vor der Anlage in einem ausländischen Finanzinstitut gründlich zu informieren und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen.

Möchtest du einen höheren Betrag als Festgeld anlegen, kannst du deine Geldanlagen auf verschiedene Banken verteilen. Denn die Einlagensicherung gilt pro Bank, daher bietet die Streuung auf mehrere Institute zusätzlichen Schutz. Ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung haben viele Banken und Länder einen privaten Einlagensicherungsfonds eingerichtet, durch den noch höhere Beträge abgesichert sind. Im jeweiligen Festgeld-Angebot findest du die genaue Höhe der Absicherung.