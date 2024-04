Was ist Tagesgeld?

Ein Tagesgeldkonto ist ein modernes Sparkonto. Es hat keine feste Laufzeit. Sparerinnen und Sparer können jederzeit über das gesamte Guthaben auf ihrem Tagesgeldkonto verfügen. Für die Zeit, in der das Geld bei der Bank auf einem Tagesgeldkonto liegt, bekommt man Zinsen. Der Zinssatz für Tagesgeld ist variabel. Das bedeutet, dass er stets an das aktuelle Zinsniveau bzw. an das, was die Bank dir an Zinsen gewährt, angepasst werden kann. Sparerinnen und Sparer können so oft von steigenden Zinsen profitieren.

Quelle: extraETF Research, Stand: 01/2024