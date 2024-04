ETFs oder Aktien: Was ist der Unterschied?

Anlegerinnen und Anleger müssen sich nicht zwingend zwischen Aktien und ETFs entscheiden. Schließlich kann das jeweilige Sparziel, die Risikotragfähigkeit oder der Anlagehorizont individuell sehr unterschiedlich sein. So verschieden die einzelnen Anlageformen und deren Eigenschaften auch sind, so können sie sich in vielen Fällen mitunter auch gut ergänzen.

Mit Blick auf den Unterschied zwischen aktiven Fonds und ETFs wird deutlich, dass es selbst professionellen Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern, die Aktien aktiv kaufen und verkaufen um eine bessere Rendite als der Markt zu erzielen, meist nicht gelingt, ihre Vergleichs-ETFs langfristig zu schlagen. Dennoch kann mit einer Core-Satellite-Strategie ein Welt-Aktien-ETF als Kern des Investments (Core) mit einem oder mehreren Satelliten aus Themen-ETFs oder einzelnen Aktien kombiniert werden. So lässt sich von den Vorteilen aus beiden Welten profitieren, auch wenn höheren Chancen auch höhere Risiken gegenüberstehen. Die Anpassung der Gewichtung der einzelnen Bestandteile sollte daher der persönlichen Risikotragfähigkeit entsprechen. In jedem Fall gilt aber, dass sich Anlegerinnen und Anleger vor jeder Form der Geldanlage intensiv mit dieser beschäftigen und nur in das investieren, was sie auch verstehen.