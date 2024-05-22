ETFs vs. Fonds: Was ist der Unterschied?

Aktive Fonds und passiv gemanagte Indexfonds, also ETFs, vereinen für Anlegerinnen und Anleger die Vorteile einer breit gestreuten Geldanlage. Dadurch lässt sich gleichzeitig in zahlreiche Wertpapiere aus verschiedenen Ländern, Branchen oder Anlageklassen investieren, was dein Risiko an der Börse deutlich senken kann. Beide Arten von Investmentfonds gelten zudem als Sondervermögen.

Neben diesen Gemeinsamkeiten haben ETFs und aktive Fonds aber auch wesentliche Unterschiede. So bieten ETFs besonders wegen ihren geringen Kosten, bei gleichzeitig hoher Transparenz und Flexibilität, langfristig entscheidende Vorteile.

Welche der beiden Konzepte am besten zu dir passt, möchten wir dir in diesem Überblick näher erklären.