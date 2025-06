Börsencrash überstehen und Chancen nutzen

Gold wird oft als sicherer Hafen angesehen, da es in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit seinen Wert bewahren kann. Während eines Börsencrashs suchen viele Anleger Schutz in Gold, was dazu führen kann, dass der Goldpreis steigt. Gold bietet zwar keine Rendite wie Aktien, aber es kann helfen, Verluste in anderen Teilen deines Portfolios auszugleichen. Allerdings ist es wichtig zu bedenken, dass Gold vorübergehende Marktverluste nicht vollständig ausgleichen kann und in erster Linie als Teil einer breiteren Diversifikationsstrategie dienen sollte.