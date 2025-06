Die Buy-and-Hold-Strategie wird von vielen Anlegerinnen und Anlegern eingesetzt, um durch das Kaufen und langfristige Halten von Aktien oder anderen Wertpapieren Rendite zu erzielen. Buy and Hold eignet sich besonders gut als Anlagestrategie mit ETFs und kann mit dem extraETF Finanzmanager leicht und einfach umgesetzt werden. So meinte schon der Börsenmeister André Kostolany: „Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich.“

Warum sich die Buy-and-Hold-Strategie als passive Anlagestrategie besonders für vorsichtige, risikoaverse Anlegerinnen und Anleger eignet, was sie ausmacht, und worin ihre Vorteile und Nachteile bestehen, schauen wir uns in diesem Ratgeber genauer an.