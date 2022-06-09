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Hola, soy Markus Jordan

Soy el fundador de extraETF.com y editor de la revista Extra. Con más de 30 años de experiencia, soy un experto acreditado en finanzas e inversión, con especial atención a los ETF, los roboasesores y los servicios bancarios digitales.

Markus Jordan, Gründer extraETF

Acerca del autor Markus Jordan

Markus Jordan (CEO) es el fundador de extraETF.com y editor de la revista Extra. Tras completar su formación en Hypovereinsbank, trabajó como Director de Gestión de Productos en BNP Paribas y después como Director de Ventas Senior en Deutsche Bank.

En 2007, se aventuró en el autoempleo con la fundación de Isarvest GmbH. Poco menos de un año después, Markus fundó easyfolio GmbH, uno de los primeros roboasesores de Alemania. Con más de 30 años de experiencia, Markus es ahora el experto en el campo de las finanzas, la inversión con ETF y los roboasesores. Gracias a sus extraordinarios conocimientos, Markus se ha consolidado como un conferenciante de renombre en toda Alemania. Nuestros lectores y usuarios también aprecian los consejos y trucos que revela en nuestro podcast extraETF, en nuestro canal de YouTube y en nuestros seminarios web.

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