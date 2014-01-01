Portafolio Vanguard 70-30
Descripción
Es muy conocida y popular la combinación del FTSE Developed World y el FTSE Emerging Markets. La razón de esta división es que el FTSE Developed World invierte solo en países industrializados. Con una inversión adicional en el FTSE Emerging Markets, se puede cubrir aproximadamente el 85 % del mercado mundial de acciones invertibles según la capitalización bursátil con esta combinación.
Una distribución recomendada es invertir un 70 % en el índice mundial y el 30 % restante en mercados emergentes.
Ratios de rentabilidad
|1 mes
|+2,12 %
|3 meses
|+6,99 %
|6 meses
|-2,50 %
|Año en curso
|-0,18 %
|1 año
|+16,02 %
|3 años
|+29,27 % (9,13 % p.a.)
|5 años
|+67,73 % (10,98 % p.a.)
|Desde la emición (1 ene 2014)
|+153,98 % (8,97 % p.a.)
Cifras clave del portafolio
|Número de ETFs
|2
|Costos del Portafolio (TER)
|0,15 % p.a.
|Distribución actual p.a.
|1,83 %
|Creación de portafolio
|1 ene 2014
Rendimiento
Regiones o clases de activos
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
|Ene
|Feb
|Mar
|Abr
|May
|Jun
|Jul
|Ago
|Sept
|Oct
|Nov
|Dic
|Rentabilidad anual
|Distribución anual
|2025
|1,9 %
|-0,3 %
|-5,2 %
|-4,3 %
|4,7 %
|1,3 %
|4,7 %
|1,1 %
|—
|—
|—
|—
|-0,18 %
|1,83 %
|2024
|1,5 %
|4,2 %
|2,5 %
|-1,3 %
|2,0 %
|2,8 %
|0,6 %
|1,2 %
|3,1 %
|-0,4 %
|4,3 %
|-0,3 %
|23,46 %
|2,06 %
|2023
|5,0 %
|-0,7 %
|0,8 %
|-0,5 %
|1,4 %
|2,9 %
|2,7 %
|-1,5 %
|-2,0 %
|-3,6 %
|4,7 %
|2,6 %
|14,80 %
|2,22 %
|2022
|-3,4 %
|-3,2 %
|3,0 %
|-3,0 %
|-1,9 %
|-5,5 %
|7,0 %
|-0,8 %
|-7,4 %
|1,6 %
|2,8 %
|-5,3 %
|-13,33 %
|2,07 %
|2021
|0,6 %
|0,3 %
|2,6 %
|0,6 %
|0,4 %
|3,5 %
|-1,1 %
|2,4 %
|-2,1 %
|4,2 %
|-0,8 %
|3,2 %
|22,45 %
|1,98 %
|2020
|-0,7 %
|-7,4 %
|-15,5 %
|14,1 %
|4,6 %
|1,8 %
|0,7 %
|3,3 %
|-2,1 %
|-1,1 %
|7,4 %
|2,4 %
|6,08 %
|—
|2019
|7,7 %
|2,9 %
|2,4 %
|2,0 %
|-5,6 %
|4,8 %
|1,2 %
|-1,2 %
|2,7 %
|1,8 %
|2,5 %
|3,4 %
|27,23 %
|—
|2018
|2,3 %
|-1,6 %
|-1,7 %
|3,4 %
|2,0 %
|-2,3 %
|3,1 %
|0,5 %
|0,7 %
|-5,3 %
|1,6 %
|-8,3 %
|-6,52 %
|—
|2017
|-0,4 %
|4,6 %
|-0,3 %
|-0,6 %
|-1,3 %
|-1,9 %
|-1,0 %
|-0,3 %
|1,2 %
|2,8 %
|-1,3 %
|1,7 %
|9,35 %
|—
|2016
|-6,2 %
|-0,6 %
|2,1 %
|1,5 %
|2,7 %
|1,4 %
|3,6 %
|0,6 %
|0,2 %
|0,9 %
|4,0 %
|3,5 %
|12,30 %
|—
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.