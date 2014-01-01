extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
País

Portafolio Vanguard 70-30

100 %Proporción de acciones
0,15 % p.a.TER del portafolio
1 ene 2014Fecha de inicio
2Número de ETFs
Ir al resumen

Descripción

Es muy conocida y popular la combinación del FTSE Developed World y el FTSE Emerging Markets. La razón de esta división es que el FTSE Developed World invierte solo en países industrializados. Con una inversión adicional en el FTSE Emerging Markets, se puede cubrir aproximadamente el 85 % del mercado mundial de acciones invertibles según la capitalización bursátil con esta combinación.

Una distribución recomendada es invertir un 70 % en el índice mundial y el 30 % restante en mercados emergentes.

Ratios de rentabilidad

1 mes+2,12 %
3 meses+6,99 %
6 meses-2,50 %
Año en curso-0,18 %
1 año+16,02 %
3 años+29,27 % (9,13 % p.a.)
5 años+67,73 % (10,98 % p.a.)
Desde la emición (1 ene 2014)+153,98 % (8,97 % p.a.)

Cifras clave del portafolio

Número de ETFs2
Costos del Portafolio (TER)0,15 % p.a.
Distribución actual p.a.1,83 %
Creación de portafolio1 ene 2014

Rendimiento

Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio Vanguard 70-30.

Regiones o clases de activos

Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.

ETFs utilizados

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (Dist)
70,00 %
Otros
Otros
+1,55 %
0,12 %
Acciones
2
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
30,00 %
Otros
Otros
+2,59 %
0,22 %
Acciones
3
Nombre
Ponderación
Región
País
Estrategia
Rendimiento de distribución
TER
Clase de activos
Replicación
Planes de ahorro

Rendimiento del portafolio modelo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Rentabilidad anualDistribución anual
20251,9 %-0,3 %-5,2 %-4,3 %4,7 %1,3 %4,7 %1,1 %-0,18 %1,83 %
20241,5 %4,2 %2,5 %-1,3 %2,0 %2,8 %0,6 %1,2 %3,1 %-0,4 %4,3 %-0,3 %23,46 %2,06 %
20235,0 %-0,7 %0,8 %-0,5 %1,4 %2,9 %2,7 %-1,5 %-2,0 %-3,6 %4,7 %2,6 %14,80 %2,22 %
2022-3,4 %-3,2 %3,0 %-3,0 %-1,9 %-5,5 %7,0 %-0,8 %-7,4 %1,6 %2,8 %-5,3 %-13,33 %2,07 %
20210,6 %0,3 %2,6 %0,6 %0,4 %3,5 %-1,1 %2,4 %-2,1 %4,2 %-0,8 %3,2 %22,45 %1,98 %
2020-0,7 %-7,4 %-15,5 %14,1 %4,6 %1,8 %0,7 %3,3 %-2,1 %-1,1 %7,4 %2,4 %6,08 %
20197,7 %2,9 %2,4 %2,0 %-5,6 %4,8 %1,2 %-1,2 %2,7 %1,8 %2,5 %3,4 %27,23 %
20182,3 %-1,6 %-1,7 %3,4 %2,0 %-2,3 %3,1 %0,5 %0,7 %-5,3 %1,6 %-8,3 %-6,52 %
2017-0,4 %4,6 %-0,3 %-0,6 %-1,3 %-1,9 %-1,0 %-0,3 %1,2 %2,8 %-1,3 %1,7 %9,35 %
2016-6,2 %-0,6 %2,1 %1,5 %2,7 %1,4 %3,6 %0,6 %0,2 %0,9 %4,0 %3,5 %12,30 %

Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.