Portafolio Vanguard 70-30

Descripción

Es muy conocida y popular la combinación del FTSE Developed World y el FTSE Emerging Markets. La razón de esta división es que el FTSE Developed World invierte solo en países industrializados. Con una inversión adicional en el FTSE Emerging Markets, se puede cubrir aproximadamente el 85 % del mercado mundial de acciones invertibles según la capitalización bursátil con esta combinación.

Una distribución recomendada es invertir un 70 % en el índice mundial y el 30 % restante en mercados emergentes.