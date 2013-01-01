extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
Portafolio ETF equilibrado con oro físico

50 %Proporción de acciones
0,15 % p.a.TER del portafolio
1 ene 2013Fecha de inicio
4Número de ETFs
Descripción

Este portafolio se trata de un portafolio equilibrado a largo plazo, compuesto en un 50% por acciones y en un 50% por inversiones defensivas. La parte accionaria invierte un 60% en títulos globales y un 40% en papeles corporativos de países emergentes. La parte defensiva está compuesta en un 80% por bonos globales a través de todas las formas principales de bonos. De este modo, con estos tres ETFs, se invierte en más de 10,000 posiciones a nivel mundial. Además, se incluye el oro como componente de protección del portafolio.

Ratios de rentabilidad

1 mes+4,06 %
3 meses+7,76 %
6 meses+14,98 %
Año en curso+5,61 %
1 año+9,23 %
3 años+29,60 % (9,01 % p.a.)
5 años+37,16 % (6,62 % p.a.)
Desde la emición (1 ene 2013)+112,21 % (6,07 % p.a.)

Cifras clave del portafolio

Número de ETFs4
Costos del Portafolio (TER)0,15 % p.a.
Distribución actual p.a.1,13 %
Creación de portafolio1 ene 2013

Rendimiento

Regiones o clases de activos

ETFs utilizados

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
40,00 %
Otros
Otros
+3,24 %
0,10 %
Bonos
2
 iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Otros
Otros
0,20 %
Acciones
3
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
20,00 %
Otros
Otros
0,18 %
Acciones
3
 Invesco Physical Gold ETC
10,00 %
Otros
Otros
0,12 %
Materias primas
3
Nombre
Ponderación
Región
País
Estrategia
Rendimiento de distribución
TER
Clase de activos
Replicación
Planes de ahorro

Rendimiento del portafolio modelo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Rentabilidad anualDistribución anual
20251,7 %-0,2 %-3,0 %-2,8 %2,4 %-0,2 %3,2 %1,5 %3,4 %1,0 %5,61 %1,13 %
20240,9 %1,9 %2,5 %-0,9 %0,8 %2,1 %1,4 %0,0 %2,6 %-0,4 %2,8 %-0,1 %16,12 %1,10 %
20233,5 %-0,8 %1,6 %-0,9 %1,4 %0,3 %1,7 %-0,7 %-1,6 %-1,6 %3,1 %2,3 %9,08 %0,81 %
2022-2,4 %-1,6 %0,3 %-1,1 %-2,7 %-3,3 %4,7 %-1,4 %-5,0 %-0,5 %1,3 %-3,9 %-11,25 %0,51 %
2021-0,1 %-1,2 %1,5 %0,0 %0,5 %2,3 %-0,1 %1,2 %-1,3 %2,1 %0,6 %1,4 %11,42 %0,47 %
20200,9 %-2,8 %-8,0 %7,9 %2,5 %1,1 %0,6 %0,7 %-0,9 %-0,2 %2,3 %1,9 %5,07 %
20194,8 %1,6 %2,3 %0,8 %-2,7 %3,3 %1,6 %1,2 %1,2 %0,5 %1,2 %2,1 %18,53 %
20180,3 %-0,0 %-0,4 %1,4 %2,4 %-1,8 %1,0 %0,5 %-0,2 %-1,9 %1,2 %-3,4 %-1,01 %
2017-0,8 %4,1 %0,0 %-0,8 %-1,4 %-2,0 %-1,3 %-0,0 %0,1 %1,9 %-1,4 %0,7 %2,44 %
2016-2,0 %2,1 %-0,3 %1,7 %2,0 %3,6 %1,6 %-0,2 %0,3 %-0,3 %1,0 %2,1 %9,03 %

