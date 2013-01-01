Portafolio ETF equilibrado con oro físico

Descripción

Este portafolio se trata de un portafolio equilibrado a largo plazo, compuesto en un 50% por acciones y en un 50% por inversiones defensivas. La parte accionaria invierte un 60% en títulos globales y un 40% en papeles corporativos de países emergentes. La parte defensiva está compuesta en un 80% por bonos globales a través de todas las formas principales de bonos. De este modo, con estos tres ETFs, se invierte en más de 10,000 posiciones a nivel mundial. Además, se incluye el oro como componente de protección del portafolio.