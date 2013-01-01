Portafolio ETF equilibrado con oro físico
Descripción
Este portafolio se trata de un portafolio equilibrado a largo plazo, compuesto en un 50% por acciones y en un 50% por inversiones defensivas. La parte accionaria invierte un 60% en títulos globales y un 40% en papeles corporativos de países emergentes. La parte defensiva está compuesta en un 80% por bonos globales a través de todas las formas principales de bonos. De este modo, con estos tres ETFs, se invierte en más de 10,000 posiciones a nivel mundial. Además, se incluye el oro como componente de protección del portafolio.
Ratios de rentabilidad
|1 mes
|+4,06 %
|3 meses
|+7,76 %
|6 meses
|+14,98 %
|Año en curso
|+5,61 %
|1 año
|+9,23 %
|3 años
|+29,60 % (9,01 % p.a.)
|5 años
|+37,16 % (6,62 % p.a.)
|Desde la emición (1 ene 2013)
|+112,21 % (6,07 % p.a.)
Cifras clave del portafolio
|Número de ETFs
|4
|Costos del Portafolio (TER)
|0,15 % p.a.
|Distribución actual p.a.
|1,13 %
|Creación de portafolio
|1 ene 2013
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio ETF equilibrado con oro físico.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
|Ene
|Feb
|Mar
|Abr
|May
|Jun
|Jul
|Ago
|Sept
|Oct
|Nov
|Dic
|Rentabilidad anual
|Distribución anual
|2025
|1,7 %
|-0,2 %
|-3,0 %
|-2,8 %
|2,4 %
|-0,2 %
|3,2 %
|1,5 %
|3,4 %
|1,0 %
|—
|—
|5,61 %
|1,13 %
|2024
|0,9 %
|1,9 %
|2,5 %
|-0,9 %
|0,8 %
|2,1 %
|1,4 %
|0,0 %
|2,6 %
|-0,4 %
|2,8 %
|-0,1 %
|16,12 %
|1,10 %
|2023
|3,5 %
|-0,8 %
|1,6 %
|-0,9 %
|1,4 %
|0,3 %
|1,7 %
|-0,7 %
|-1,6 %
|-1,6 %
|3,1 %
|2,3 %
|9,08 %
|0,81 %
|2022
|-2,4 %
|-1,6 %
|0,3 %
|-1,1 %
|-2,7 %
|-3,3 %
|4,7 %
|-1,4 %
|-5,0 %
|-0,5 %
|1,3 %
|-3,9 %
|-11,25 %
|0,51 %
|2021
|-0,1 %
|-1,2 %
|1,5 %
|0,0 %
|0,5 %
|2,3 %
|-0,1 %
|1,2 %
|-1,3 %
|2,1 %
|0,6 %
|1,4 %
|11,42 %
|0,47 %
|2020
|0,9 %
|-2,8 %
|-8,0 %
|7,9 %
|2,5 %
|1,1 %
|0,6 %
|0,7 %
|-0,9 %
|-0,2 %
|2,3 %
|1,9 %
|5,07 %
|—
|2019
|4,8 %
|1,6 %
|2,3 %
|0,8 %
|-2,7 %
|3,3 %
|1,6 %
|1,2 %
|1,2 %
|0,5 %
|1,2 %
|2,1 %
|18,53 %
|—
|2018
|0,3 %
|-0,0 %
|-0,4 %
|1,4 %
|2,4 %
|-1,8 %
|1,0 %
|0,5 %
|-0,2 %
|-1,9 %
|1,2 %
|-3,4 %
|-1,01 %
|—
|2017
|-0,8 %
|4,1 %
|0,0 %
|-0,8 %
|-1,4 %
|-2,0 %
|-1,3 %
|-0,0 %
|0,1 %
|1,9 %
|-1,4 %
|0,7 %
|2,44 %
|—
|2016
|-2,0 %
|2,1 %
|-0,3 %
|1,7 %
|2,0 %
|3,6 %
|1,6 %
|-0,2 %
|0,3 %
|-0,3 %
|1,0 %
|2,1 %
|9,03 %
|—
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.