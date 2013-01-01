Portafolio ETF 70-30

Descripción

Una de las combinaciones más conocidas y, al mismo tiempo, más populares es la de los índices MSCI World y MSCI Emerging Markets. La razón de esta división es que el MSCI World solo invierte en países industrializados, excluyendo los mercados emergentes. Combinado con una inversión adicional en el MSCI Emerging Markets, se puede cubrir aproximadamente el 85% del mercado global de acciones invertibles según la capitalización de mercado.

Una distribución recomendada es 70% en países industrializados y el 30% restante en mercados emergentes.