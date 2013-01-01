Portafolio ETF 70-30
Descripción
Una de las combinaciones más conocidas y, al mismo tiempo, más populares es la de los índices MSCI World y MSCI Emerging Markets. La razón de esta división es que el MSCI World solo invierte en países industrializados, excluyendo los mercados emergentes. Combinado con una inversión adicional en el MSCI Emerging Markets, se puede cubrir aproximadamente el 85% del mercado global de acciones invertibles según la capitalización de mercado.
Una distribución recomendada es 70% en países industrializados y el 30% restante en mercados emergentes.
Ratios de rentabilidad
|1 mes
|+2,33 %
|3 meses
|+7,31 %
|6 meses
|-2,29 %
|Año en curso
|+0,45 %
|1 año
|+16,43 %
|3 años
|+29,69 % (9,25 % p.a.)
|5 años
|+68,38 % (11,07 % p.a.)
|Desde la emición (1 ene 2013)
|+214,59 % (9,52 % p.a.)
Cifras clave del portafolio
|Número de ETFs
|2
|Costos del Portafolio (TER)
|0,19 % p.a.
|Distribución actual p.a.
|—
|Creación de portafolio
|1 ene 2013
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio ETF 70-30.
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
|Ene
|Feb
|Mar
|Abr
|May
|Jun
|Jul
|Ago
|Sept
|Oct
|Nov
|Dic
|Rentabilidad anual
|Distribución anual
|2025
|2,1 %
|-0,3 %
|-5,3 %
|-4,3 %
|4,8 %
|1,7 %
|4,8 %
|1,2 %
|—
|—
|—
|—
|0,45 %
|0,00 %
|2024
|1,4 %
|4,3 %
|2,8 %
|-1,9 %
|2,0 %
|3,1 %
|0,4 %
|1,3 %
|2,7 %
|-0,5 %
|4,3 %
|-0,5 %
|22,86 %
|0,00 %
|2023
|5,5 %
|-0,8 %
|1,0 %
|-0,5 %
|1,4 %
|3,0 %
|2,8 %
|-1,8 %
|-2,2 %
|-3,7 %
|5,0 %
|2,9 %
|15,65 %
|0,00 %
|2022
|-3,9 %
|-3,3 %
|3,1 %
|-3,2 %
|-3,2 %
|-5,9 %
|7,4 %
|-1,0 %
|-7,8 %
|2,0 %
|2,9 %
|-5,7 %
|-14,34 %
|0,00 %
|2021
|0,5 %
|0,2 %
|2,6 %
|0,8 %
|0,4 %
|3,7 %
|-1,0 %
|2,5 %
|-2,3 %
|4,4 %
|-0,8 %
|3,2 %
|22,60 %
|0,00 %
|2020
|-0,6 %
|-7,5 %
|-15,4 %
|14,5 %
|4,6 %
|1,8 %
|0,8 %
|3,9 %
|-2,2 %
|-1,2 %
|7,7 %
|2,7 %
|7,14 %
|—
|2019
|7,8 %
|2,9 %
|2,2 %
|2,0 %
|-5,8 %
|5,0 %
|1,1 %
|-1,2 %
|3,0 %
|1,8 %
|2,5 %
|3,5 %
|27,12 %
|—
|2018
|2,3 %
|-1,7 %
|-1,4 %
|2,3 %
|2,1 %
|-2,3 %
|3,0 %
|0,7 %
|0,5 %
|-5,7 %
|1,6 %
|-8,4 %
|-6,42 %
|—
|2017
|-0,2 %
|4,5 %
|-0,2 %
|-0,5 %
|-0,8 %
|-1,8 %
|-1,0 %
|-0,6 %
|1,5 %
|2,9 %
|-1,3 %
|1,5 %
|9,16 %
|—
|2016
|-6,3 %
|-0,7 %
|2,0 %
|1,4 %
|3,0 %
|1,2 %
|3,6 %
|0,7 %
|0,3 %
|0,6 %
|4,3 %
|3,4 %
|11,66 %
|—
