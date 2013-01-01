extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
Portafolio ETF 70-30

100 %Proporción de acciones
0,19 % p.a.TER del portafolio
1 ene 2013Fecha de inicio
2Número de ETFs
Descripción

Una de las combinaciones más conocidas y, al mismo tiempo, más populares es la de los índices MSCI World y MSCI Emerging Markets. La razón de esta división es que el MSCI World solo invierte en países industrializados, excluyendo los mercados emergentes. Combinado con una inversión adicional en el MSCI Emerging Markets, se puede cubrir aproximadamente el 85% del mercado global de acciones invertibles según la capitalización de mercado.

Una distribución recomendada es 70% en países industrializados y el 30% restante en mercados emergentes.

Ratios de rentabilidad

1 mes+2,33 %
3 meses+7,31 %
6 meses-2,29 %
Año en curso+0,45 %
1 año+16,43 %
3 años+29,69 % (9,25 % p.a.)
5 años+68,38 % (11,07 % p.a.)
Desde la emición (1 ene 2013)+214,59 % (9,52 % p.a.)

Cifras clave del portafolio

Número de ETFs2
Costos del Portafolio (TER)0,19 % p.a.
Distribución actual p.a.
Creación de portafolio1 ene 2013

Rendimiento

Regiones o clases de activos

ETFs utilizados

iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
70,00 %
Otros
Otros
0,20 %
Acciones
3
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Otros
Otros
0,18 %
Acciones
3
Nombre
Ponderación
Región
País
Estrategia
Rendimiento de distribución
TER
Clase de activos
Replicación
Rendimiento del portafolio modelo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Rentabilidad anualDistribución anual
20252,1 %-0,3 %-5,3 %-4,3 %4,8 %1,7 %4,8 %1,2 %0,45 %0,00 %
20241,4 %4,3 %2,8 %-1,9 %2,0 %3,1 %0,4 %1,3 %2,7 %-0,5 %4,3 %-0,5 %22,86 %0,00 %
20235,5 %-0,8 %1,0 %-0,5 %1,4 %3,0 %2,8 %-1,8 %-2,2 %-3,7 %5,0 %2,9 %15,65 %0,00 %
2022-3,9 %-3,3 %3,1 %-3,2 %-3,2 %-5,9 %7,4 %-1,0 %-7,8 %2,0 %2,9 %-5,7 %-14,34 %0,00 %
20210,5 %0,2 %2,6 %0,8 %0,4 %3,7 %-1,0 %2,5 %-2,3 %4,4 %-0,8 %3,2 %22,60 %0,00 %
2020-0,6 %-7,5 %-15,4 %14,5 %4,6 %1,8 %0,8 %3,9 %-2,2 %-1,2 %7,7 %2,7 %7,14 %
20197,8 %2,9 %2,2 %2,0 %-5,8 %5,0 %1,1 %-1,2 %3,0 %1,8 %2,5 %3,5 %27,12 %
20182,3 %-1,7 %-1,4 %2,3 %2,1 %-2,3 %3,0 %0,7 %0,5 %-5,7 %1,6 %-8,4 %-6,42 %
2017-0,2 %4,5 %-0,2 %-0,5 %-0,8 %-1,8 %-1,0 %-0,6 %1,5 %2,9 %-1,3 %1,5 %9,16 %
2016-6,3 %-0,7 %2,0 %1,4 %3,0 %1,2 %3,6 %0,7 %0,3 %0,6 %4,3 %3,4 %11,66 %

Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.