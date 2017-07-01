Descripción

La idea del portafolio ETF 40-30-30 es dividir el índice mundial en América del Norte, Europa y mercados emergentes. Una razón para esto es que en los grandes índices, la región europea está subrepresentada.

Con el MSCI North America o, alternativamente, el FTSE North America, se puede realizar una inversión en Estados Unidos y Canadá. Estos índices tienen una alta cobertura de empresas grandes y medianas, con más de 600 empresas incluidas en cada uno.

El STOXX Europe 600 cubre el mercado de acciones europeo. Aquí también existe una alternativa casi idéntica con el MSCI Europe.

El portafolio se complementa con el MSCI Emerging Markets para cubrir los mercados emergentes.

Una posible asignación según el PIB de las regiones sería 40% (Norte) América, 30% Europa y 30% mercados emergentes.