Portafolio ETF 35-25-30-10
Descripción
La idea del Portafolio ETF 35-25-30-10 es dividir el índice mundial en América del Norte, Europa, mercados emergentes y el Pacífico. Una razón para esto es que en los grandes índices la región europea está subrepresentada.
Con el MSCI North America o, alternativamente, el FTSE North America, se puede realizar una inversión en Estados Unidos y Canadá. Estos índices tienen una alta cobertura de empresas grandes y medianas, con más de 600 empresas incluidas en cada uno.
El STOXX Europe 600 cubre el mercado de acciones europeo. Aquí también existe una alternativa casi idéntica con el MSCI Europe.
El portafolio se complementa con el MSCI Emerging Markets para cubrir los mercados emergentes, así como el MSCI Pacific ex-Japan y el MSCI Japan para la región del Pacífico.
Una posible asignación según el PIB de las regiones sería 35 % (Norte) América, 25% Europa, 30% mercados emergentes y 10% Asia-Pacífico.
Ratios de rentabilidad
|1 mes
|+1,94 %
|3 meses
|+6,36 %
|6 meses
|-0,47 %
|Año en curso
|+2,92 %
|1 año
|+17,14 %
|3 años
|+29,66 % (9,18 % p.a.)
|5 años
|+65,05 % (10,61 % p.a.)
|Desde la emición (1 jul 2017)
|+95,21 % (8,61 % p.a.)
Cifras clave del portafolio
|Número de ETFs
|5
|Costos del Portafolio (TER)
|0,14 % p.a.
|Distribución actual p.a.
|—
|Creación de portafolio
|1 jul 2017
Rendimiento
Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio ETF 35-25-30-10 .
Regiones o clases de activos
Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.
ETFs utilizados
Rendimiento del portafolio modelo
|Ene
|Feb
|Mar
|Abr
|May
|Jun
|Jul
|Ago
|Sept
|Oct
|Nov
|Dic
|Rentabilidad anual
|Distribución anual
|2025
|2,9 %
|0,7 %
|-4,9 %
|-3,6 %
|4,8 %
|1,2 %
|4,0 %
|1,2 %
|—
|—
|—
|—
|2,92 %
|0,00 %
|2024
|1,0 %
|4,0 %
|2,9 %
|-1,4 %
|2,0 %
|2,3 %
|0,5 %
|1,3 %
|2,7 %
|-1,3 %
|3,2 %
|-0,6 %
|19,40 %
|0,00 %
|2023
|5,4 %
|-0,8 %
|0,7 %
|-0,3 %
|0,8 %
|2,6 %
|2,7 %
|-2,0 %
|-2,0 %
|-3,6 %
|5,0 %
|2,9 %
|14,25 %
|0,00 %
|2022
|-3,9 %
|-3,4 %
|2,8 %
|-2,6 %
|-2,1 %
|-5,9 %
|7,1 %
|-1,4 %
|-7,4 %
|1,9 %
|4,0 %
|-5,2 %
|-13,54 %
|0,00 %
|2021
|0,6 %
|0,2 %
|2,6 %
|0,7 %
|0,5 %
|3,1 %
|-1,0 %
|2,3 %
|-2,5 %
|4,3 %
|-1,2 %
|3,0 %
|21,04 %
|0,00 %
|2020
|-0,9 %
|-7,4 %
|-15,2 %
|13,5 %
|3,9 %
|2,0 %
|0,5 %
|3,3 %
|-1,9 %
|-1,4 %
|8,1 %
|2,7 %
|6,08 %
|—
|2019
|7,5 %
|2,9 %
|2,2 %
|2,0 %
|-5,7 %
|4,8 %
|0,8 %
|-1,5 %
|2,8 %
|1,9 %
|2,4 %
|3,6 %
|26,75 %
|—
|2018
|2,4 %
|-1,8 %
|-1,5 %
|2,5 %
|1,7 %
|-2,3 %
|3,0 %
|0,3 %
|0,6 %
|-5,7 %
|1,4 %
|-7,8 %
|-6,80 %
|—
|2017
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|-0,8 %
|-0,5 %
|1,5 %
|2,9 %
|-1,5 %
|1,8 %
|—
|—
|2016
|—
|—
Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.