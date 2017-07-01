extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
Portafolio ETF 35-25-30-10

100 %Proporción de acciones
0,14 % p.a.TER del portafolio
1 jul 2017Fecha de inicio
5Número de ETFs
Descripción

La idea del Portafolio ETF 35-25-30-10 es dividir el índice mundial en América del Norte, Europa, mercados emergentes y el Pacífico. Una razón para esto es que en los grandes índices la región europea está subrepresentada.

Con el MSCI North America o, alternativamente, el FTSE North America, se puede realizar una inversión en Estados Unidos y Canadá. Estos índices tienen una alta cobertura de empresas grandes y medianas, con más de 600 empresas incluidas en cada uno.

El STOXX Europe 600 cubre el mercado de acciones europeo. Aquí también existe una alternativa casi idéntica con el MSCI Europe.

El portafolio se complementa con el MSCI Emerging Markets para cubrir los mercados emergentes, así como el MSCI Pacific ex-Japan y el MSCI Japan para la región del Pacífico.

Una posible asignación según el PIB de las regiones sería 35 % (Norte) América, 25% Europa, 30% mercados emergentes y 10% Asia-Pacífico.

Ratios de rentabilidad

1 mes+1,94 %
3 meses+6,36 %
6 meses-0,47 %
Año en curso+2,92 %
1 año+17,14 %
3 años+29,66 % (9,18 % p.a.)
5 años+65,05 % (10,61 % p.a.)
Desde la emición (1 jul 2017)+95,21 % (8,61 % p.a.)

Cifras clave del portafolio

Número de ETFs5
Costos del Portafolio (TER)0,14 % p.a.
Distribución actual p.a.
Creación de portafolio1 jul 2017

Rendimiento

Aquí puedes ver el rendimiento de la Portafolio ETF 35-25-30-10 .

Regiones o clases de activos

Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.

ETFs utilizados

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (Acc)
35,00 %
América del Norte
América del Norte
0,07 %
Acciones
3
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Otros
Otros
0,18 %
Acciones
3
 Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (Acc)
25,00 %
Europa
Europa
0,20 %
Acciones
3
 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
5,00 %
Otros
Otros
0,20 %
Acciones
3
 iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)
5,00 %
Asia
Asia
0,12 %
Acciones
3
Rendimiento del portafolio modelo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Rentabilidad anualDistribución anual
20252,9 %0,7 %-4,9 %-3,6 %4,8 %1,2 %4,0 %1,2 %2,92 %0,00 %
20241,0 %4,0 %2,9 %-1,4 %2,0 %2,3 %0,5 %1,3 %2,7 %-1,3 %3,2 %-0,6 %19,40 %0,00 %
20235,4 %-0,8 %0,7 %-0,3 %0,8 %2,6 %2,7 %-2,0 %-2,0 %-3,6 %5,0 %2,9 %14,25 %0,00 %
2022-3,9 %-3,4 %2,8 %-2,6 %-2,1 %-5,9 %7,1 %-1,4 %-7,4 %1,9 %4,0 %-5,2 %-13,54 %0,00 %
20210,6 %0,2 %2,6 %0,7 %0,5 %3,1 %-1,0 %2,3 %-2,5 %4,3 %-1,2 %3,0 %21,04 %0,00 %
2020-0,9 %-7,4 %-15,2 %13,5 %3,9 %2,0 %0,5 %3,3 %-1,9 %-1,4 %8,1 %2,7 %6,08 %
20197,5 %2,9 %2,2 %2,0 %-5,7 %4,8 %0,8 %-1,5 %2,8 %1,9 %2,4 %3,6 %26,75 %
20182,4 %-1,8 %-1,5 %2,5 %1,7 %-2,3 %3,0 %0,3 %0,6 %-5,7 %1,4 %-7,8 %-6,80 %
2017-0,8 %-0,5 %1,5 %2,9 %-1,5 %1,8 %

Aviso legal: El contenido proporcionado (portafolios, precios, índices, cifras clave y datos generales del mercado) es sólo para su información.
En este sitio web no se ofrece asesoramiento general ni individual sobre inversiones y valores. El suministro del contenido no constituye una recomendación de inversión.