ETF del Fondo Soberano de Noruega

Descripción

El Fondo Soberano de Noruega existe desde 1998. Fue creado en ese entonces para invertir de manera rentable los ingresos provenientes del negocio de petróleo y gas en beneficio de las generaciones futuras. Desde su creación, ha tenido un desempeño superior al del DAX, gracias a una diversificación mucho más amplia, lo que permite un perfil de riesgo-oportunidad significativamente más atractivo. Este fondo incluye más de 9,000 empresas de 73 países. Además, las clases de activos como bonos (29,7 %) e inmuebles (2,7 %) aportan mayor estabilidad en períodos turbulentos del mercado de acciones. Sin embargo, la mayor parte de la inversión, con un 67,6 %, está compuesta por acciones de mercados desarrollados y emergentes. A continuación, te presentamos una propuesta de portafolio para replicar de manera aproximada el concepto del Fondo Soberano de Noruega utilizando ETFs.