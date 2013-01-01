extraETF - ETFs, seguimiento de portafolios, inversión
ETF del Fondo Soberano de Noruega

67 %Proporción de acciones
0,16 % p.a.TER del portafolio
1 ene 2013Fecha de inicio
10Número de ETFs
Descripción

El Fondo Soberano de Noruega existe desde 1998. Fue creado en ese entonces para invertir de manera rentable los ingresos provenientes del negocio de petróleo y gas en beneficio de las generaciones futuras. Desde su creación, ha tenido un desempeño superior al del DAX, gracias a una diversificación mucho más amplia, lo que permite un perfil de riesgo-oportunidad significativamente más atractivo. Este fondo incluye más de 9,000 empresas de 73 países. Además, las clases de activos como bonos (29,7 %) e inmuebles (2,7 %) aportan mayor estabilidad en períodos turbulentos del mercado de acciones. Sin embargo, la mayor parte de la inversión, con un 67,6 %, está compuesta por acciones de mercados desarrollados y emergentes. A continuación, te presentamos una propuesta de portafolio para replicar de manera aproximada el concepto del Fondo Soberano de Noruega utilizando ETFs.

Ratios de rentabilidad

1 mes+1,46 %
3 meses+3,56 %
6 meses-2,95 %
Año en curso-0,19 %
1 año+9,32 %
3 años+16,83 % (5,28 % p.a.)
5 años+41,03 % (7,14 % p.a.)
Desde la emición (1 ene 2013)+146,41 % (7,42 % p.a.)

Cifras clave del portafolio

Número de ETFs10
Costos del Portafolio (TER)0,16 % p.a.
Distribución actual p.a.2,32 %
Creación de portafolio1 ene 2013

Rendimiento

Aquí puedes ver el rendimiento de la ETF del Fondo Soberano de Noruega.

Regiones o clases de activos

Aquí puedes ver el desglose por clase de activos/región.

ETFs utilizados

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (Dist)
26,00 %
América del Norte
América del Norte
+1,09 %
0,10 %
Acciones
2
 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (Dist)
22,00 %
Europa
Europa
+3,03 %
0,10 %
Acciones
2
 iShares Global Govt Bond UCITS ETF (Dist)
19,00 %
Otros
Otros
+3,06 %
0,20 %
Bonos
2
 iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist)
8,00 %
Otros
Otros
+4,20 %
0,20 %
Bonos
3
 Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Dist)
7,00 %
Asia
Asia
+1,96 %
0,15 %
Acciones
3
 Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (Dist)
5,00 %
Otros
Otros
+3,17 %
0,15 %
Acciones
3
 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
4,00 %
Otros
Otros
+2,59 %
0,22 %
Acciones
3
 iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
3,00 %
Otros
Otros
Small Cap
0,35 %
Acciones
2
 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist)
3,00 %
Otros
Otros
Estrategia de dividendos
+3,14 %
0,59 %
Bienes immobiliarios
2
 iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc)
3,00 %
Otros
Otros
0,20 %
Bonos
2
Planes de ahorro

Rendimiento del portafolio modelo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Rentabilidad anualDistribución anual
20252,3 %0,6 %-4,7 %-3,0 %3,2 %-0,1 %2,9 %0,8 %-0,19 %2,32 %
20241,5 %2,1 %2,4 %-2,1 %1,8 %1,3 %1,8 %1,2 %1,3 %-1,2 %4,2 %-1,1 %14,13 %2,33 %
20233,9 %0,1 %1,1 %-0,1 %0,6 %1,3 %1,6 %-0,7 %-1,8 %-2,8 %3,9 %2,9 %11,47 %2,20 %
2022-3,7 %-2,2 %1,4 %-2,2 %-1,7 %-5,0 %6,9 %-2,7 %-5,7 %1,8 %1,9 %-4,9 %-12,99 %1,80 %
2021-0,3 %0,1 %2,9 %0,4 %0,2 %2,9 %0,8 %1,4 %-1,7 %3,2 %-0,4 %2,4 %18,30 %1,82 %
20200,8 %-5,2 %-11,0 %9,3 %3,3 %0,8 %-0,9 %1,8 %-0,7 %-1,6 %6,0 %1,7 %2,87 %
20195,7 %2,5 %2,4 %1,4 %-3,2 %3,4 %1,3 %0,2 %2,1 %0,8 %2,0 %1,8 %22,09 %
20180,1 %-0,9 %-0,6 %2,7 %2,4 %-1,1 %1,9 %0,9 %0,3 %-3,5 %0,8 %-5,8 %-4,08 %
2017-1,4 %3,7 %-0,2 %-0,3 %-1,0 %-2,0 %-1,7 %-0,8 %1,4 %2,0 %-1,1 %0,7 %3,40 %
2016-4,1 %0,0 %0,2 %1,6 %3,0 %0,9 %2,5 %0,3 %-0,1 %-0,2 %3,3 %3,2 %8,43 %

