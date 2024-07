Explicación de la ficha técnica de los ETF

Información importante / descargo de responsabilidad

Al final de una ficha informativa suele haber una "Información importante" o "Notas importantes", pero no son tan importantes para los inversores. Más bien, el emisor se protege legalmente y, puesto que la ficha informativa del ETF es en última instancia un anuncio, contiene frases como: "Esta ficha informativa no es una invitación personal al destinatario para que tome una decisión de inversión y no se ha examinado si esta inversión es adecuada para tus necesidades individuales y tu capacidad de riesgo".