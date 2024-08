ETFs inversos: ¿Qué son y cómo funcionan?

Los ETF cortos están disponibles en el mercado desde 2005. Los inversores tienen la posibilidad de cubrir posiciones de renta variable en el marco de un fondo especial o de apostar por un mercado bajista. En caso de insolvencia, los fondos invertidos en los ETF están totalmente protegidos por su condición de activos especiales.

Hasta entonces, la cobertura sólo era posible con opciones, futuros y certificados de apalancamiento. Los inversores estaban expuestos sobre todo al riesgo del emisor.

Además, los inversores que quieran especular con mercados a la baja con ETF cortos no tienen que asumir ningún riesgo inmediato de pérdida total, porque no hay umbrales de exclusión. Otro aspecto positivo es que al comprar un ETF corto no te comprometes a tener que comprar acciones más adelante. Los ETF cortos son un producto fácil de entender que puede negociarse todos los días de negociación. Además, el plazo de los ETF cortos no está limitado.