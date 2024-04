Privaten Finanzplan erstellen

Vermögensaufbau: Sparen & Investieren

Ein privater Finanzplan, der allein das Sparen beinhaltet, ist für den langfristigen Vermögensaufbau wenig effektiv oder sogar kontraproduktiv. Schließlich unterliegt nicht investiertes Geld dem Kaufkraftverlust durch Inflation. Durch langfristige Investitionen, zum Beispiel in ausreichend breit gestreute, weltweite Aktien-ETFs, lässt sich der Inflation entgegenwirken, da damit die Chancen auf eine hohe Rendite und Wertentwicklung bei einem vergleichsweise geringen Risiko von ETFs ausgezeichnet stehen.

Treten dann doch unvorhergesehene Ereignisse auf, kannst du diese durch den Notgroschen, den du bereits vor dem Investieren großzügig angelegt hast, finanziell abfedern. Wenn du nicht weißt, wie du mit dem Investieren in ETFs starten kannst, schau dir am besten unseren Artikel ETFs für Anfänger oder den ETF-Guide an, um dich mit den finanziellen Grundlagen vertraut zu machen. Darin erfährst du u.a., dass ETFs börsengehandelte Indexfonds sind, die passiv einen Index abbilden und so zu nur geringen Kosten ein hohes Maß an Risikostreuung bringen können.