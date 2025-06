Anleihen-ETFs einfach erklärt

ETFs auf Bundesanleihen bieten die höchste Bonität in Deutschland. Sie zählen damit zu den sichersten Anlagen im Anleihenmarkt. Diese ETFs investieren in Anleihen (Schuldverschreibungen) der Bundesrepublik Deutschland. Die verfügbaren Bundesanleihen-ETFs sind in verschiedene Laufzeitbänder unterteilt. So können Anlegerinnen und Anleger wählen, ob sie lieber in Anleihen-ETFs investieren, die in Bundesanleihen mit kurzer Laufzeit oder in Anleihen mit längerer Laufzeit investieren. Hier geht es zu allen Bundesanleihen-ETFs.