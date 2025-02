Holz- und Forstwirtschaft-ETFs können sinnvoll sein, weil diese Branche eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft spielt. Sollte die Nachfrage nach Holzprodukten steigen, können Anleger davon profitieren. So ist Holz ein nachwachsender Rohstoff, der noch dazu Kohlenstoffdioxid speichert, was diese ETFs auch im Hinblick auf Nachhaltigkeits- und ESG-Kriterien attraktiv machen kann. Allerdings nur, wenn die Holz- und Forstwirtschaft auch wirklich nachhaltig betrieben wird, kein Raubbau z.B. im Regenwald stattfindet und abgeholzte Wälder in ausreichendem Maße ökologisch wieder nachgepflanzt werden.

Holz- und Forstwirtschaft-ETFs sind eine interessante Anlagemöglichkeit für Anleger, die z.B. von einer erhöhten Nachfrage nach Holz als Baustoff oder als Grundlage von Papierprodukten profitieren wollen. Der Einfluss des Klimawandels auf die Waldbestände solltest du dir bewusst sein.

Diese ETFs investieren in Aktien von Unternehmen, die zu den treibenden Kräften in den Bereichen Holz- und Forstwirtschaft gehören - Sektoren, denen in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum prognostiziert wird.

Durch die Diversifikation in verschiedene Unternehmen und Technologien innerhalb dieser Sektoren reduzieren Holz- und Forstwirtschaft-ETFs das mit Einzelanlagen verbundene Risiko.