In nachhaltige ETFs investieren, ist längst auch Thema in den USA. Es gibt verschiedene Beweggründe, weshalb sich Anlegerinnen und Anleger für solche Produkte entscheiden. Wer in nachhaltige USA-ETFs investiert, möchte damit etwa einen Beitrag zum Umbau hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft leisten und die Umweltverschmutzung eindämmen. Es geht aber auch um Aspekte eines sozialeren Miteinanders. Daneben sehen viele Anhängerinnen und Anhänger von nachhaltigen Geldanlagen darin aber auch ein wirksames Instrument der Risikosenkung und Renditeoptimierung.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen nachhaltigen USA-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der nachhaltigen USA-ETFs am besten zu dir passt.