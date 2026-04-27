Der MSCI Emerging Markets IMI Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte von 24 Schwellenländern ab. Der Index besteht aus ca. 3.100 Indexmitgliedern und deckt damit neben großen und mittelgroßen Unternehmen auch Small Caps der Schwellenländer ab.

Die größten im Index-ETF auf den MSCI Emerging Markets IMI Index vertretenen Länder sind Taiwan (23,1 %), China (20,3 %), Südkorea (17,2 %), Indien (13,4 %) und Brasilien (4,6 %). Die größten im Index vertretenen Sektoren sind Technologie (32,8 %), Finanzen (19,0 %), zyklische Konsumgüter (10,0 %) und Industrie (8,6 %) (Stand: 23. April 2026).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen MSCI Emerging Markets IMI-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der MSCI Emerging Markets IMI-ETFs am besten zu dir passt.