MSCI Emerging Markets ETFs können aufgrund ihres hohen Wachstumspotenzials sinnvoll sein. Schwellenländer befinden sich häufig in einer Phase des wirtschaftlichen Aufbaus und der Industrialisierung, was zu höheren Wachstumsraten führt. Mit diesen ETFs können Anleger ihr Portfolio geografisch diversifizieren und erhalten Zugang zu neuen Märkten, die sonst nur schwer zugänglich wären. Zudem sind Aktien aus Schwellenländern oft günstiger bewertet, was zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis führen kann. Mit steigendem Wohlstand in diesen Ländern nimmt auch der Konsum zu, wovon viele Unternehmen profitieren.

Allerdings gibt es auch Risiken, die es zu beachten gilt. Schwellenländer sind anfälliger für politische und wirtschaftliche Instabilitäten, was zu einer hohen Volatilität führen kann. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf die Renditen auswirken und regulatorische Änderungen können die Märkte beeinflussen. Darüber hinaus können politische oder wirtschaftliche Ereignisse den Marktzugang erschweren, und die weniger entwickelten Finanzmärkte dieser Länder können zu Liquiditätsproblemen führen.

Insgesamt können MSCI Emerging Markets ETFs eine sinnvolle Beimischung in einem diversifizierten Portfolio sein, insbesondere für risikobereite Anleger, die höhere Renditen anstreben. Insbesondere die Kombination mit einem ETF auf den MSCI World Index bietet sich an.