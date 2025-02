Die Renditen von Multi-Asset-ETFs können je nach Zusammensetzung der Anlageklassen und Marktbedingungen stark schwanken. In der Regel bieten diese ETFs jedoch ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis. Durch die Diversifikation in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien können sie mögliche Verluste in einem Bereich durch Gewinne in einem anderen ausgleichen. Dadurch können Anleger unabhängig von kurzfristigen Marktschwankungen stabilere Renditen erzielen.