Lebensmittel und Getränke-ETFs können sinnvoll sein, da sie auf Unternehmen aus einem lebenswichtigen und relativ stabilen Sektor setzen. Der Nahrungsmittel- und Getränkesektor zeichnet sich schließlich durch eine konstante Nachfrage aus, da die Menschen immer Nahrung und Getränke benötigen.

Diese ETFs ermöglichen es, in Aktien von Unternehmen aus einer Branche zu investieren, die auch in Zukunft immer wichtiger wird. Vor allem aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung, den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft, den steigenden Anforderungen an eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion oder den Trend zu gesunder Ernährung.

Lebensmittel und Getränke-ETFs bieten eine Diversifikation innerhalb der Branche, die das Risiko streut und gleichzeitig die Chancen auf attraktive Renditen erhöht.