Nachhaltige Aggregate Bonds-ETFs

Nicht nur am Aktienmarkt erfährt Nachhaltigkeit in Form von nachhaltigen ETFs mehr und mehr Bedeutung. In nachhaltige Staats- und Unternehmensanleihen investieren, ist bei Anlegerinnen und Anlegern auch längst ein Thema. Genau das machen nachhaltige Aggregate Bonds. Wer in nachhaltige Aggregate Bonds investiert, unterstützt den Wandel zugunsten von Klimaschutz und sozialen Standards. ETF-Anbieter haben darauf längst reagiert.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen nachhaltigen Aggregate Bonds-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile eines solchen Investments liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der nachhaltigen Aggregate Bonds-ETFs am besten zu dir passt.