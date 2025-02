S&P 500-ETFs

In einen S&P 500-ETF zu investieren ist relativ einfach und kann auf verschiedene Arten erfolgen. Zunächst benötigst du ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Online-Broker, über das du ETFs kaufen und verkaufen kannst. Nachdem du das Depot eröffnet hast, kannst du den gewünschten S&P 500-ETF auswählen, indem du die entsprechende ISIN oder den Namen des ETF in die Suchfunktion deines Depots eingibst.

Du kannst entweder einmalig einen bestimmten Betrag in den ETF investieren oder über einen ETF-Sparplan regelmäßig kleinere Beträge anlegen und so langfristig und kontinuierlich in den Markt investieren. ETFs werden an Börsen gehandelt, so dass du sie während der Handelszeiten zum aktuellen Marktpreis kaufen kannst.