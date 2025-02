Der Russell 2000 Index bildet die Wertentwicklung von US-Small-Cap Aktien ab. Der Index setzt sich aus 2.000 Indexmitgliedern zusammen und wurde 1984 von Russell als erster Index zur Messung des Marktsegments der Nebenwerte eingesetzt. Der Russell 2000 hat sich seit Auflage zur meistgenutzten Benchmark für amerikanische Nebenwerte entwickelt und deckt etwa 93 % aller US-Small-Caps ab.

Ein Index-ETF auf den Russell 2000 Index fokussiert sich auf Unternehmen aus den USA. Die größten im Russell 2000 Index vertretenen Branchen sind: Technologie (17,11 %), Industrie (15,66 %), Gesundheitswesen (15,23 %) und Finanzen (14,03 %) (Stand: 6. Mai 2024).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Russell 2000-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Russell 2000-ETFs am besten zu dir passt.