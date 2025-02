Ja, MSCI China-ETFs können sinnvoll sein, da sie sich für Anleger eignen, die am chinesischen Wirtschaftswachstum teilhaben möchten, ohne direkt in einzelne Unternehmen zu investieren. Diese ETFs bieten Zugang zu verschiedenen Aktien-Arten, wie A-, B- und H-Aktien mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC). Außerdem wird in P- und Red-Chips investiert.

Mit einem MSCI China-ETF profitieren Anleger somit von einer breiten Streuung innerhalb Chinas, die das Risiko einzelner Unternehmen verringert. Die langfristigen Chancen am chinesischen Aktienmarkt können attraktiv sein. Anleger sollten sich jedoch der politischen und wirtschaftlichen Risiken bewusst sein, die mit dem Investieren in China verbunden sind.

Beachte: Insgesamt ist der Zugang zum chinesischen Aktienmarkt auf der Ebene einzelner Aktien für ausländische Investoren sehr schwierig, da es verschiedene Aktiensegmente gibt. Die Rechte ausländischer Investoren können u. U. eingeschränkt sein. Ein Investment in einen MSCI China-ETF beschränkt deine Geldanlage auf ein einzelnes Land. Somit ist deine Diversifikation nicht global, sodass dein Anlagerisiko steigen kann.