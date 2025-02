Der MDAX ist nach dem DAX gewissermaßen die 2. Börsenliga in Deutschland. Er enthält 50 der mittelgroßen Unternehmen. Viele der Unternehmen sind sehr innovativ. Dennoch birgt ein Investment in den MDAX die Gefahr der zu geringen Diversifikation, da du damit nur in einem Land investiert bist (Home Bias). Läuft es in diesem Land wirtschaftlich schlecht, können die Verluste nicht durch mögliche Gewinne in anderen Ländern ausgeglichen werden.

Solange der MDAX aber zu dir und deiner Anlagestrategie passt, du dir der Risiken dessen bewusst ist, und einen MDAX-ETF nur als Beimischung in dein Portfolio aufnimmst, kann das Gesamtrisiko meist erheblich reduziert werden.