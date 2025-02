Der JPX Nikkei 400 Index bildet die Wertentwicklung von circa 400 japanischen Unternehmen ab, die an der Tokio Stock Exchange, Mothers oder der JASDAQ gelistet sind. Der Index wurde von Nikkei, der Japan Exchange Group und der Tokyo Stock Exchange entwickelt.

Ein Index-ETF auf einen JPX Nikkei 400 Index fokussiert sich auf Japan. Die größten im JPX Nikkei 400 Index vertretenen Branchen sind: Industrie (22,70 %), Informationstechnologie (16,60 %), Konsumgebrauchsgüter (14,20 %) und Finanzen (12,70 %) (Stand: 16. Mai 2024).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen JPX Nikkei 400-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der JPX Nikkei 400-ETFs am besten zu dir passt.