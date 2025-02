Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie China investieren. Mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen gehört China neben Indien zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt. Nach den USA als größter Volkswirtschaft, folgt China auf dem 2. Platz. Zudem verfügt die Volksrepublik China über zahlreiche innovative Unternehmen, z.B. in der Technologiebranche, besitzt viele wertvolle Rohstoffe und spielt wirtschaftlich in Export und Import in der Spitzenliga. Auf der anderen Seite ist China als Volksrepublik ein sozialistischer Staat, der weitgehend marktwirtschaftlichen Prinzipien folgt. Zudem unterliegt das Investieren in chinesische Aktien spezifischen Besonderheiten.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen China-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der China-ETFs am besten zu dir passt.