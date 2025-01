Nachhaltiges Investieren

Das Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten ist ungebrochen hoch, was sich in einem deutlichen Marktwachstum niederschlägt: Allein in Deutschland stieg das Volumen nachhaltiger Investmentfonds von 2020 auf 2021 um etwa 65 Prozent auf 409,5 Milliarden Euro. Ende 2022 entsprach das Volumen bereits 578,1 Milliarden Euro – ein Zuwachs von weiteren 15 Prozent.

Dieses anhaltende Wachstum unterstreicht die steigende Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten, die nicht nur finanzielle, sondern auch soziale und ökologische Renditen bieten.

Ähnlich wie im Gesamtmarkt lag der Fokus hauptsächlich auf Investitionen in nachhaltige Aktien und Unternehmensanleihen. Im Vergleich zum vorherigen Jahr verzeichnete das in Immobilien investierte Volumen jedoch einen Rückgang. Die Kategorie der sonstigen Anlagen, die 7 Prozent ausmacht, umfasst primär Geldmarkt- und Bankeinlagen, supranationale Anleihen sowie Hedgefonds.