James Simons begann seine Karriere nicht als Finanzexperte, sondern als Mathematiker. Nach dem Studium an der Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Promotion an der University of California, Berkeley, arbeitete er zunächst am Forschungszentrum des Pentagons. Dort entwickelte er mathematische Modelle für die Regierung. 1978 entschied er sich, die akademische Welt zu verlassen und gründete Renaissance Technologies.