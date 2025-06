William „Bill“ Hunt Gross ist am 13.04.1944 in Middletown, einer 50.000-Einwohner-Stadt in Ohio (Amerika) geboren. Ab seinem zehnten Lebensjahr wuchs er jedoch mit seiner Familie in Kalifornien auf und gilt heute als der beste Rentenfondsmanager des vergangenen Jahrzehnts und „König der Anleihen“. Sowohl seine Lebensentwicklung vor dem Einstieg in die Finanzbranche als auch sein umstrittener Führungsstil und seine teils provokanten Aussagen bezüglich anderer in der Finanzbranche handelnden Personen sind sehr untypisch und spannend, weshalb wir bei Bill Gross anders als bei den bisherigen „Börsengurus“ unserer Serie neben seiner Anlagestrategie auch mehr auf den Menschen an sich eingehen wollen.

Bill Gross schloss mit 22 Jahren ein Studium der Psychologie an der Duke University in North Carolina mit dem Bachelor ab – ein unüblicher Weg für einen Finanzinvestor. Nach dieser Ausbildung hat er in den 1960er Jahren etwas unorthodox seine ersten Erfahrungen mit Geld gemacht. Es heißt, dass Bill Gross sein erstes Geld im Casino verdient hat. Mit dem Buch „Beat the Dealer“ des Mathematikers und späteren Hedge-Fonds-Managers Edward Thorp im Gepäck sei er nach Las Vegas gereist und hätte dort aus anfänglich 200 Dollar beim „Black Jack“ nach wenigen Monaten 10.000 Dollar gemacht. Die wichtigste Lektion, die er in der Glücksspielstadt gelernt habe, sei es gewesen, ein Gespür für Risiken zu entwickeln, und darauf zu achten, dass man nicht alle Eier in einen Korb legt, behauptete Gross später. Erfahrungen, die ihm in seinem späteren Berufsleben als Finanzinvestor weiterhelfen konnten.

Im Alter von 23 Jahren wurde er als Marineoffizier nach Vietnam beordert, wo er auf einem Zerstörer eingesetzt wurde. Nach diesem Militäreinsatz legte er mit seinem zweiten abgeschlossenen Studium im Jahr 1971 zum Master of Business Administration (MBA) an der UCLA (University of California, Los Angeles) den eigentlichen Grundstein für sein späteres Berufsleben. Nach dem abgeschlossenen Studium arbeitete er in seinem ersten Job als Analyst für festverzinsliche Wertpapiere bei der Versicherung Pacific Mutual Life.