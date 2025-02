Silberminen-ETFs

Pan American Silver Corp konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung von Silberminen in Mittel- und Südamerika und verkauft auch Nebenprodukte wie Zink, Blei, Kupfer und Gold. Hecla Mining Co ist ein Silber-, Gold-, Blei- und Zinkproduzent und -explorator mit bedeutenden Minen in Idaho und Alaska. Wheaton Precious Metals Corp ist ein Edelmetall-Streaming-Unternehmen, dass langfristige Kaufverträge mit Minengesellschaften abgeschlossen hat.